Otro finde sin drones ni marines, pero Maduro mantuvo a Venezuela apuntando hacia arriba

En Venezuela el regímen chavista no duerme conjeturando eventuales ataques de las fuerzas militares estadonidenses, que siguen rondando en aguas del Caribe, y tal como ocurrió los últimos fines de semana, se repitieron los ejercicios de entrenamiento tanto de fuerzas regulares como de las milicias bolivarianas, en escenas se vieron tanto en cuarteles como en barriadas populares.

El gobierno de Nicolás Maduro denuncia como "amenaza a nuestra soberanía" esa cercana presencia militar estadounidense, con ocho buques de guerra y un submarino de propulsión nuclear como parte de un plan "para combatir el narcotráfico", acusación que tiene en vilo al propio Maduro ya que la Casa Blanca lo sindica como líderar del Cartel de los Soles, justamente uno de los vértices de ese negocio.

Estados Unidos ya destruyó al menos tres embarcaciones, de menor porte, supuestamente cargadas con drogas provenientes de Venezuela, acciones que dejaron 14 muertos y la oposición venezolana sueña conque los marines la emprendan contra la dictadura chavista, que castiga todavía con mano de hierro cualquier disidencia.

Maduro y Diosdado Cabello, el poder en Venezuela.

Fuentes citadas el viernes por el canal estadounidense NBC, señalaron que "responsables militares estadounidenses están elaborando opciones para atacar a los traficantes de droga dentro de Venezuela", y eso hizo que se intensificaran este fin de semana los entrenamientos a civiles, ya que Maduro confía en que "el pueblo" saldrá en su defensa si efectivamente hay avances militares estadounidenses. El mandatario chavista señaló el viernes que listo un decreto para declarar un estado de excepción, un "instrumento constitucional por si la patria es agredida militarmente".

El canciller chavista Yván Gil se reunió con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. "Nos ha afirmado que considera injustificada e inaceptable la amenaza militar de Estados Unidos en el Caribe, acción que viola la Carta de la ONU y pone en riesgo estabilidad y soberanía de toda la región", escribió luego en Telegram.

Las tanquetas chavistas, con inscripciones en sus frentes. (FOTO AFP)

Lo curioso fue que el gobierno de Maduro explicó este sábado que los simulacros de entrenamiento "sirven para enfrentar desde un terremoto o un tsunami hasta un conflicto bélico", detallando que esas tareas se llevaban a cabo en unos 400 centros de adiestramiento especialmente habilitados.

Los primeros ejercicios se enfocaron en atender emergencias sísmicas, justo después que esta semana se registrara una serie de temblores, entre ellos dos importantes, de magnitud 6,2 y 6,3. El objetivo, estimó Richard Carpio, un empleado público de 57 años, es que "ante cualquier evento que se pueda suscitar en el país (...) todo el mundo sepa qué es lo que tiene que hacer". "Somos un país de paz, no queremos ningún tipo de guerra, ningún tipo de intervención", dijo a la AFP.

Simulacros ante terremotos

En la escuela Mariano Picón Salas del gigantesco complejo de barriadas de Petare, el simulacro comenzó luego de que un funcionario de Protección Civil dijo que había un temblor. Allí comenzaron a salir unas 300 personas, incluidos varios ancianos, en fila: una mano tocaba el hombro del compañero y con la otra se protegían la cabeza. En la avenida conexa muchos no estaban enterados de la simulación y miraban la escena con interés, mientras en otros puntos de Caracas la jornada transcurría con normalidad.

El simulacro se repitió en otras escuelas y espacios públicos de Venezuela, según imágenes del canal VTV, en tanto que la Fuerza Armada (FANB) divulgó imágenes de civiles entrenando con armas y también de ejercicios militares en estados costeros con el mar Caribe. Allí se mostraron misiles antiaéreos Pechora, de fabricación rusa, en el Cabo de San Román, península de Paraguaná (noroeste), a unos 27 km de Aruba. Otros efectivos formaron con tanquetas, algunas de ellas con inscripciones como "Paz y libertad" o "Indepencia o nada", y ensayaron disparos en dirección al mar.

Desde una fragata descendían vehiculos anfibios y los militares completaron además ejercicios de ocupación de zonas costeras en Isla de Patos, punto fronterizo con Trinidad y Tobago, con helicópteros y paracaidistas.

La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, indicó más temprano que "cuerpos combatientes" civiles acudieron al fuerte militar Tiuna para "aprender a usar todas las armas". "Si tenemos que pasar a la lucha armada, estaremos preparados", enfatizó. El fin de semana, sin embargo, parecía camino a terminar sin presencia sin drones ni marines estadounidenses a la vista.

