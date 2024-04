La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, publicó un posteo en sus redes sociales criticando la marcha universitaria que convocó a 500 mil personas. En un tono exasperado, mordaz y ferozmente crítico, la titular del Senado calificó a Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, Tati Almeyda y a Adolfo Pérez Esquivel como "cadáveres políticos".

"Ayer al ver la marcha multitudinaria, pensé en que está muy bien luchar por la Universidad pero de calidad, libre, y para todos, donde pienses y no te bochen por decir lo que pensás, donde puedas estudiar y no tengas que ver carteles del infame Che Guevara, Marx o las señoras de los pañuelos blancos que se enriquecieron los bolsillos con una tragedia", dijo y agregó: "Ayer pensé en los miles de chicos que durante el gobierno de los K dejaron la escuela, no aprendieron nada, no saben sumar, escribir o restar y van a padecer la demagogia de un slogan que solo sirve para que cadáveres políticos como CFK, Massa, Tati Almeyda o Pérez Esquivel tengan 5 minutos más de fama a costa de los demás, como siempre fue".

Esto no le gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En desarrollo