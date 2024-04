Victoria Villarruel lo hizo de nuevo. La vicepresidenta volvió a marcar la cancha y tomó una vez más distancia de la Casa Rosada al habilitar el jueves el tratamiento del aumento de las dietas de los senadores que fueron de $1.800.000 a $4.000.000 en promedio.

Si bien reglamentariamente Villarruel estaba impedida de prohibir la iniciativa que tenía la firma de Juan Carlos Romero, Lucila Crexell, Pablo Blanco, Daniel Kroneberger, y José Mayans y otros, también es cierto que como presidenta del Senado podría no haber convocado a sesión o bien intervenir con el objetivo de frenar el tratamiento que se dio sobre tablas. Tampoco pidió que la votación fuera nominal, para que el nombre de cada uno de los senadores quedase registrado.

Desde el inicio de su gestión al frente del Senado, Villarruel tiene un objetivo claro: “Que esto funcione”, deslizan desde su entorno en relación a la Cámara alta. Se trata de una doble diferenciación: por un lado de la gestión de los últimos cuatro años de Cristina Kirchner; por otro, del estilo confrontativo y disruptivo de Javier Milei.

Villarruel, en la sesión de este jueves en la que se votó el fuerte aumento de las dietas. (FOTO NA)

La vicepresidenta ya había dicho públicamente en TN que los legisladores “tienen que ganar bien y actualmente no ganan bien”. El guiño que les otorgó a los senadores de la oposición dialoguista (y del kirchnerismo) continúa en la senda de consolidar el buen clima de funcionamiento que pretende que impere en la Cámara alta. Villarruel ha multiplicado gestos para alcanzar acuerdos a sabiendas de que solo cuenta con siete senadores. Semanas atrás invitó a Maximiliano Abad (UCR) y Alfredo De Angeli (PRO) a recorrer conjuntamente Expoagro, lo que no sucedió por cuestiones de agenda. Sin embargo, el gesto grafica el ánimo con el que Villarruel quiere manejar el Senado.

Con todo, el oficialismo se vio obligado a recular. El presidente Milei tuiteó deslindando responsabilidades del bloque libertario. También Villarruel tuiteó y señaló que fue una decisión de “todos los bloques”, lo que no cayó bien puertas adentro. Y es que el senador libertario de San Juan Bruno Olivera Lucero también estampó la firma en el proyecto.

Este viernes, el titular del bloque libertario, Ezequiel Atauche (quien estuvo durante la jornada del jueves en contacto con Francos) presentó un proyecto (que nace muerto) para retrotraer el aumento de las dietas. Atauche no estuvo presente en la reunión de Labor Parlamentaria el miércoles.

Pero más allá de los desaguisados libertarios, Villarruel busca continuar manejando el Senado con impronta propia. El 15 de mayo expondrá el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, su primer informe de gestión. El jefe de la administración quería exponer el 30 de abril, pero se tornaba difícil por el feriado del 1°. La semana siguiente tendrá un viaje de gestión y el jueves por la tarde terminó de definirse que será el 15 del próximo mes. Con todo, el dato más sobresaliente es que el hombre que no habla públicamente sondeó la posibilidad de modificar el mecanismo de exposición y no responder preguntas en el recinto, a lo que Villarruel le bajó el pulgar.

Por ahora Villarruel no se mete en la discusión por la Ley Bases si bien hubo un intento de trabajar en espejo el proyecto entre ambas cámaras, lo que quedó por el momento desarticulado. Tampoco trabaja en la obtención de los consensos para los pliegos de la Corte Suprema, conversación que no se está dando en el Senado.