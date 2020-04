Agencias rebajan calificación de más de 50 empresas chinas

Bloomberg News

Las empresas chinas se están sumando a un aluvión de compañías mundiales golpeadas por rebajas de calificación crediticia debido a que la pandemia de coronavirus debilita sus finanzas.

S&P Global Ratings, Moody’s Investors Service y Fitch Ratings emitieron en conjunto más de 50 rebajas a compañías chinas en el primer trimestre de este año. La cifra de rebajas de calificación, que incluyen recortes tanto a las calificaciones crediticias como a las perspectivas, aumentó desde aproximadamente 30 en el mismo período del año pasado.

La avalancha de rebajas pone de relieve las dificultades a las que se enfrentan las empresas chinas cuyos ingresos se han visto gravemente afectados después de que Pekín cerrara grandes áreas del país para contener la pandemia. Las emisiones de bonos en dólares también se han reducido a un mínimo, lo que representa una amenaza para las empresas ante los pagos de una ola de deuda de US$85.400 millones que se avecinan este año.

“Con la propagación de la epidemia a nivel mundial, la disminución de la demanda del extranjero impactará las exportaciones de China, lo que podría ser un factor importante que afectará los ajustes a la calificación crediticia en el futuro”, dijo Li Chang, analista de S&P. Con la caída significativa de la refinanciación de los bonos en dólares y la emisión de bonos de alto rendimiento, los riesgos que enfrentan los emisores offshore pueden ser más graves, agregó.

Hay pocas señales de que las presiones a la baja en las calificaciones vayan a disminuir en el corto plazo, y algunas firmas chinas ya han tenido un comienzo difícil en el segundo trimestre. S&P rebajó la nota en dos escalones a Car Inc., la mayor empresa de alquiler de automóviles de China con vínculos a Luckin Coffee Inc. Fitch rebajó la calificación de Far East Horizon Ltd. a basura desde el grado de inversión. También ha habido rebajas entre los promotores inmobiliarios, otro sector que muestra señales de presión.

“2020 será un año difícil para las compañías inmobiliarias chinas con una contracción significativa de las ventas en el primer trimestre debido a la pandemia de coronavirus”, dijo Kaven Tsang, vicepresidente sénior de finanzas corporativas de Moody’s. La presión para rebajas también aumentará si los entornos operativos y financieros no se estabilizan en los próximos tres a seis meses, agregó.