Agua enlatada, la nueva idea para mitigar el impacto de las botellas plásticas

Kate Krader

A principios de junio, el Museo del Plástico (Museum of Plastic) llegó a SoHo en Nueva York. Creado para resaltar el problema del plástico en los océanos, el espacio presentaba exhibiciones tales como un recibo gigante por US$200.000 millones -el ingreso proyectado para el agua en botellas de plástico para 2022- que enumera otros usos para el dinero, como el pago de la deuda del Fyre Festival.

Era una campaña de mercadeo para introducir Ever & Ever, una lata de aluminio en forma de botella por US$1,99, con tapa de a rosca y llena de agua levemente saborizada, balanceada con electrolitos. La compañía dice que llegará a Walmart.com y Amazon.com "pronto" y luego a las tiendas locales.

Es solo uno de un creciente número de productos lanzados como alternativa a los 50.000 millones de botellas plásticas de un solo uso que los estadounidenses usan anualmente. Estos consumidores están más preocupados por el plástico en los océanos que por el cambio climático, según un nuevo estudio de Shelton Group; 80% dijo que compraría una alternativa al plástico de un solo uso si tuviera la opción.

Por supuesto, es absurdo que el agua en cualquier tipo de contenedor sea promocionada como un beneficio ambiental. La única manera verdaderamente ecológica de consumir agua es beberla del grifo.

"Ya sea agua en botellas que son especialmente biodegradables o agua en latas, es algo mejor que el plástico, pero que no se debe hacer en absoluto", dice Peter Gleick, científico centrado en temas de agua y clima y cofundador del Pacific Institute. "El agua enlatada es una mejora marginal con respecto al agua embotellada". Incluso si alguien creara una botella 100% reciclable, el impacto del transporte del agua a una planta de envasado es notable, así como el embalaje.

Ever & Ever es la oferta más reciente de All Market Inc., los propietarios del agua de coco Vita Coco. Mike Kirban, cofundador y director ejecutivo de AMI, lo concibió como una forma de neutralizar el impacto ambiental de los envases difíciles de reciclar Tetra Pack: la compañía estima que vende alrededor de 1,2 millones de contenedores de agua de coco al día, mayormente en ese material. Sin embargo, las latas Ever & Ever están hechas de aluminio reciclado y son fáciles de rellenar con agua. Aún así, no son aptas para lavavajillas ni están diseñadas para ser reutilizadas indefinidamente.

"¿Es mejor usar una botella de agua reutilizable?", pregunta Kirban. "Sí, por supuesto que sí, pero no es donde están los consumidores. El agua del grifo no siempre es una opción. La practicidad es una realidad".

El agua enlatada está en auge en EE.UU. Liquid Death, del exejecutivo de Netflix Mike Cessario, ha recaudado US$1,6 millones en financiación inicial, usando el eslogan "Asesina tu sed". Es un gran éxito para una audiencia que quiere beber agua de una lata de cerveza. Jason Momoa de Aquaman presentó Mana Nalu y afeitó su barba en un video viral para llamar la atención sobre el plástico oceánico.

"Cada marca va a dirigirse a una audiencia diferente y tendrá un mensaje diferente asociado a ella. Lo que nosotros queremos es asegurarnos de que haya un océano", dijo Dune Ives, directora ejecutiva del grupo activista oceánico Lonely Whale, que ayudó a desarrollar Ever & Ever con AMI. Si bien las latas de aluminio no van a salvar el mundo, Ives argumenta que ayudarán a aliviar un problema. Mientras que aproximadamente 91% del plástico se convierte en desperdicio, 67% de las latas de aluminio se reciclan, en todo el mundo. "Si usted está contando con que una persona salve el planeta, se sentirá decepcionado", dijo.