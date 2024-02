El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer el lunes una serie de reformas constitucionales a las pensiones, los salarios de los trabajadores y la Suprema Corte de Justicia en una medida que aparentemente apunta a revitalizar su base electoral y arrinconar a la oposición antes de las elecciones de junio.

Mientras López Obrador se prepara para dejar el cargo en octubre, el paquete —que es poco probable que se apruebe en su totalidad— pretende garantizar que sus sucesores no puedan revertir fácilmente políticas como aumentos a los salarios mínimos y pagos de pensiones que le han dado una amplia popularidad entre los votantes de la clase trabajadora. Las propuestas incluyen modificar el sistema de pensiones del país, reformar el sistema electoral y prohibir el fracking.

“La esencia de estas normas y nuevos derechos es reencauzar la vida pública por la senda de la libertad, la justicia y la democracia”, dijo en un discurso en la capital del país. El paquete de 20 reformas se envió al Congreso más tarde el lunes.

La medida pone de relieve los valores del partido gobernante, Morena, mientras los candidatos se preparan para iniciar sus campañas formales en marzo, y apunta a ayudar a su candidata, Claudia Sheinbaum, a mantener el liderazgo en las encuestas. El anuncio pone a la oposición en la difícil posición de aceptar un gasto social potencialmente costoso, o bien, negarse a ayudar a grupos como la tercera edad apenas unos meses antes de las elecciones presidenciales y del Congreso.

Los cambios constitucionales requieren el apoyo de una mayoría de dos tercios del Congreso para ser aprobados —algo que la mayoría simple del partido gobernante no alcanza—, lo que significa que es probable que las propuestas del presidente no lleguen a puerto. Pero incluso si lo hacen, permitirán que el presidente saliente domine el ciclo informativo en un momento en que los candidatos a sucederlo aún no han hecho formalmente sus propias promesas de campaña, según Rodolfo Ramos, estratega de Bradesco BBI.

Según Ramos, AMLO, como se conoce al presidente, ha sido un excelente estratega político y gran parte del contenido de estas reformas va de la mano con el discurso que presentó desde el inicio de su presidencia. Dice que el mandatario está asumiendo el papel de estrella, cuando debería ser su candidata la que esté en el centro de atención. Sheinbaum está tratando de ir a lo seguro sin correr riesgos, y él está haciendo la campaña, ya que ella es parte de su movimiento, sostiene.

Las propuestas incluyen cambios financieros, como garantizar que los pensionados reciban pagos equivalentes a su salario original completo y garantizar que el sueldo mínimo se mantenga a la par de la inflación. También apuntan a la elección de magistrados de la Suprema Corte de Justicia, lo que prolonga una lucha que AMLO ha librado contra el máximo tribunal del país, que ha bloqueado algunas de las partes clave de su agenda.

En enero, la Corte Suprema anuló una legislación que el presidente había apoyado para otorgar mayor poder a la empresa eléctrica estatal CFE, un cambio que llegó a los tribunales después de que fuera impugnado por empresas privadas. El paquete de reformas también propone considerar a la CFE como una empresa pública estratégica.

Traducido por Bárbara Briceño.