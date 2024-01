Las apuestas a recortes de tasas de la Fed son demasiado optimistas, según BlackRock

El vicepresidente de BlackRock Inc., Philipp Hildebrand, dijo que las apuestas de los inversionistas a los recortes de las tasas de interés en Estados Unidos podrían ser excesivas si la inflación resulta ser más resistente de lo previsto.

El expresidente del Banco Nacional Suizo afirmó que la rápida desaceleración del crecimiento de los precios al consumidor está dando a los mercados financieros una falsa sensación de seguridad ante las presiones subyacentes.

“La inflación de los bienes va a seguir cayendo con bastante rapidez —ahora tenemos cifras negativas— y eso, básicamente, reduce las cifras de inflación general de manera bastante drástica”, sostuvo Hildebrand en una entrevista con Bloomberg Television en el Foro Económico Mundial en Davos. “Como resultado, los mercados ahora han descontado lo que creo que probablemente son recortes excesivos de las tasas de interés en EE.UU.”

Los mercados de dinero apuestan a seis recortes de un cuarto de punto por parte de la Reserva Federal este año y más de un 50% de probabilidades de un séptimo, según los swaps vinculados a las fechas de las reuniones de política monetaria. El primero se espera para mayo.

Hildebrand advirtió que los inversionistas no tardarán en darse cuenta que esa perspectiva es errónea.

“Me preocupa un poco que estemos cerca de la perfección, una especie de aterrizaje suave casi perfecto en el que la inflación ya no sea un problema”, sostuvo. “En algún momento nos daremos cuenta de que no es tan fácil estabilizar los objetivos de inflación del 2% que buscan los bancos centrales, por lo que el optimismo sobre las tasas en EE.UU. en particular probablemente sea exagerado”.

En particular, Hildebrand advirtió que las alzas de los precios de los servicios siguen siendo frecuentes y que los salarios aumentan rápidamente. Eso limitará hasta qué punto las autoridades pueden ayudar a los hogares y las empresas en medio de un crecimiento anémico.

“Habrá debilidad en la economía, no hay duda al respecto, pero creo que lo que los bancos centrales encontrarán, particularmente en EE.UU., es que no tendrán tanto margen para recortar como está incorporado actualmente en los precios”.

Acuerdo GIP

BlackRock informó la semana pasada que sus activos administrados superaban ligeramente los US$10 billones. Asimismo, el mayor administrador de activos del mundo anunció que había acordado la compra de Global Infrastructure Partners por unos US$12.500 millones, su mayor adquisición en más de una década.

La transacción colocará al gestor de fondos entre los principales inversionistas que realizan apuestas a largo plazo en energía, transporte e infraestructura digital.

“Creemos que la infraestructura será la gran historia en los mercados privados en los próximos 10 a 20 años”, dijo Hildebrand. “Son tendencias a largo plazo, sabemos que necesitamos mejorar la infraestructura en todo el mundo”.

Hildebrand también calificó la quiebra de Credit Suisse como una “tragedia” y dijo que el punto central para los reguladores y políticos suizos es supervisar las reformas que garanticen que una situación así no vuelva a repetirse.

Traducido por Paulina Munita.