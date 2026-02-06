Argentina anuncia que firmó acuerdo comercial con la administración Trump

Argentina anunció que firmó un acuerdo de comercio e inversión con la administración Trump, cumpliendo el compromiso del presidente Javier Milei de abrir la economía sudamericana.

El canciller Pablo Quirno informó de la firma del pacto en una publicación en redes sociales el jueves, aunque no dio detalles sobre el texto final. Ambos países ya habían acordado en noviembre un acuerdo marco que contemplaba que Argentina hiciera varias concesiones sobre su economía históricamente proteccionista, mientras que Estados Unidos se comprometía a eliminar algunos aranceles recíprocos sobre productos farmacéuticos y “recursos naturales no disponibles”.

El Gobierno anunció la firma del acuerdo comercial con Estados Unidos

El jefe de Gabinete de Milei, Manuel Adorni, y la Cancillería argentina no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios. La Oficina del Representante Comercial de EE.UU. señaló que no tenía comentarios inmediatos.

El marco del acuerdo estipulaba que Argentina se comprometía a importar autos fabricados en EE.UU. y a aceptar alimentos certificados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. Argentina también abriría su mercado al ganado vivo y daría a productores estadounidenses acceso preferencial para vender en Argentina “ciertos medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos de tecnologías de la información, dispositivos médicos, vehículos automotores y una amplia gama de productos agrícolas”.

El acuerdo también abordaba derechos de propiedad intelectual y comercio digital, entre otros temas, según el marco.

Trump ha buscado en repetidas ocasiones ayudar a Milei, uno de sus principales aliados en América Latina. El pasado mes de septiembre, cuando Milei se enfrentaba a unas difíciles elecciones legislativas, el Tesoro de EE.UU. anunció un rescate de US$20.000 millones que ayudó a mitigar una corrida cambiaria y a apuntalar la confianza del mercado en su gobierno.

El partido de Milei obtuvo entonces una victoria aplastante en las elecciones de octubre, lo que provocó un repunte del mercado.

Pablo Quirno confirmó una inversión de US$ 14.000 millones en proyectos mineros dentro del RIGI

La nación sudamericana suele figurar entre las peores del mundo en cuanto a barreras comerciales, dado que sus aranceles han promediado un 13% en los últimos años, frente al 3,5% de EE.UU., según datos del Banco Mundial. El último intento de Argentina de abrir su economía en la década de 1990 acabó con la industria manufacturera local e hizo que el libre comercio fuera sinónimo de pérdida de puestos de trabajo para muchos votantes.

GZ