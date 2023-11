Por un ciberataque a ICBC, hubo un fuerte aumento en el incumplimiento de deuda estadounidense

La no entrega de deuda estadounidense comprometida como garantía se dispararon el jueves, a medida que las repercusiones de un ciberataque contra Industrial & Commercial Bank of China Ltd. se propagaban por el mercado.

Los no cumplimientos de contratos de recompra del Tesoro de Estados Unidos —la cantidad de deuda estadounidense que no se entregó para cumplir contratos de negociación— aumentó a US$62.200 millones, la cifra más alta desde marzo y por encima de los US$25.500 millones del día anterior, según datos de Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC). Estos incumplimientos se producen cuando los vendedores no entregan o los compradores no reciben los valores a tiempo para liquidar una operación.

El mercado de contratos de recompra, que normalmente cierra a las 3 p.m. en Nueva York, permaneció abierto hasta las 7 p.m. para facilitar las operaciones, según Subadra Rajappa, responsable de estrategia de tasas de interés estadounidenses en Société Générale. La Reserva Federal, por su parte, mantuvo abierto su sistema de liquidación Fedwire para minimizar los daños, dijo el vicepresidente ejecutivo de Curvature Securities, Scott Skyrm.

No fue posible contactar de inmediato a DTCC y a la Fed para obtener comentarios.

“Vimos que nuestros incumplimientos aumentaron quizás en un 50% o se duplicaron”, dijo Skyrm. “Habríamos tenido muchos más incumplimientos si no hubieran permanecido abiertos. Eso eliminó algunos de los incumplimientos y contribuyó a la congestión”, dijo.

Los rumores sobre el ataque al ICBC circularon por los mercados el jueves, mientras las entidades responsables de liquidar las transacciones desconectaban rápidamente sus sistemas para contener el daño, lo que obligó al ICBC a enviar detalles de la liquidación a través de un unidad USB. El problema complicó la subasta de deuda estadounidense a 30 años, que fue una de las peores en una década, y algunos participantes del mercado atribuyeron el resultado mediocre en parte a los problemas del ICBC.