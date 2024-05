El Banco Central Europeo comenzará a multar a bancos por faltas en materia climática

El Banco Central Europeo está próximo a tomar la medida sin precedentes de imponer multas a varias entidades crediticias por su prolongada incapacidad para hacer frente al impacto del cambio climático.

Hasta cuatro entidades de crédito se enfrentan a sanciones tras incumplir los plazos fijados por el BCE para evaluar su exposición a los riesgos climáticos, según personas familiarizadas con el asunto. Los montos aún no son definitivos y podrían ser en gran medida simbólicos, dijeron las personas, que pidieron no ser nombradas ya que la medida no es pública.

Una portavoz del BCE, que supervisa directamente a más de 100 bancos, declinó hacer comentarios.

Sin embargo, la imposición de multas supone un paso inusualmente duro para obligar a los bancos a cumplir la normativa del BCE sobre cómo deben gestionar los riesgos climáticos. La medida llega tras años de presiones y el exjefe de supervisión bancaria Andrea Enria declaró en una entrevista con Bloomberg en septiembre que el BCE recurriría a este tipo de sanciones como alternativa a mayores exigencias de capital.

Las multas se acumulan de forma diaria y pueden ascender hasta el 5% de los ingresos medios diarios de un banco. Para una entidad con ingresos anuales de €10.000 millones (US$10.900 millones), por ejemplo, esto supondría sanciones diarias de hasta €1,4 millones en el peor de los escenarios, aunque las multas reales impuestas pueden ser mucho menores.

Los bancos sancionados acumularán multas diarias mientras persistan las deficiencias, según las personas citadas. También pueden tenerse en cuenta factores atenuantes, lo que significa que algunas multas podrían reducirse o incluso anularse, dijo una de las personas.

El BCE ha advertido en repetidas ocasiones de que los bancos no están haciendo lo suficiente para prepararse para las consecuencias de las perturbaciones meteorológicas extremas sobre el valor de los activos, o el riesgo de que los clientes con grandes huellas de carbono puedan quebrar. El organismo de control ha dicho que inicialmente amenazó a 18 bancos con sanciones, lo que implica que la presión del BCE está dando resultados para la mayoría de las empresas.

Qué le exige el BCE a los bancos

La normativa europea exige a los bancos que evalúen si están —o estarán— expuestos a riesgos importantes, y que lo reflejen en sus reservas de capital. El BCE ha dicho que los prestamistas normalmente necesitan comprender todos los factores relevantes del riesgo relacionado con el clima y el medio ambiente y cómo se ven afectados por sus exposiciones.

El rigor con el que el BCE está presionando a los bancos para que gestionen su riesgo climático contrasta con el enfoque adoptado por la Reserva Federal, cuyo presidente, Jerome Powell, ha dicho que el banco central tiene “responsabilidades limitadas, pero importantes, con respecto a los riesgos financieros relacionados con el clima”. Los bancos europeos han advertido de que el cisma en los entornos normativos presenta el riesgo de situarlos en desventaja competitiva frente a sus homólogos estadounidenses.

Frank Elderson, miembro del comité ejecutivo del BCE, se ha mostrado poco inclinado a frenar los esfuerzos europeos en materia climática. En un artículo publicado el 8 de mayo en su blog, escribió que “una evaluación de la materialidad no es solo un ‘bonito detalle’: conocer los riesgos es una condición previa para poder abordarlos”.

Aunque algunos bancos han empezado a reservar capital para cubrir los riesgos relacionados con el clima y han mejorado su gestión del riesgo, Elderson enumeró varias deficiencias, entre ellas:

No tener en cuenta todas las categorías de riesgo pertinentes

Centrarse solo en los riesgos transitorios y omitir los riesgos físicos, o tener en cuenta solo un subconjunto de regiones geográficas.

Utilizar un enfoque neto en lugar de bruto para identificar los riesgos, lo que socava la capacidad de los bancos para medir el impacto real y planificar la mitigación.

Traducido por Paulina Steffens.