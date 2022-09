Las acciones estadounidenses aún no han visto lo peor de las caídas de este año en el contexto de una inflación abrasadora y una agresiva tendencia restrictiva de la Reserva Federal, según los estrategas de Bank of America Corp.

El “choque inflacionario no ha terminado” y una recesión de ganancias probablemente impulsará las acciones a nuevos mínimos, dijo en una nota el estratega Michael Hartnet. Aunque el banco dijo que los fondos de acciones de EE.UU. registraron sus mayores ingresos en más de un mes en la semana hasta el 14 de septiembre, los mercados bursátiles han estado bajo presión nuevamente desde el martes después de que un informe de precios al consumidor mayor a lo esperado causara la mayor caída intradiaria del S&P 500 desde junio de 2020.

Su análisis de los mercados bajistas anteriores también muestra caídas promedio de pico a valle de alrededor del 37% para el S&P 500 durante 289 días. Eso sugiere que el mercado bajista actual, que el índice de referencia confirmó en junio, terminará en octubre con el indicador en 3.020 puntos, un 23% por debajo de los niveles actuales, dijo el estratega.

Según Wall Street la Fed aumentaría tasas en 75 ó 100 puntos básicos

Hartnett no está solo en su perspectiva pesimista de las acciones. La estratega Sharon Bell de Goldman Sachs Group Inc. advirtió esta semana sobre comprar la caída, diciendo que los repuntes recientes no fueron decisivos ni sostenibles durante un período más largo.

Las contrapartes de Société Générale SA y Sanford C. Bernstein también dijeron que las acciones estadounidenses enfrentarán nuevos mínimos antes del final de un mercado bajista que ya ha borrado más de US$7,8 billones del valor de las empresas del S&P 500.

Marko Kolanovic de JPMorgan Chase & Co., un alcista incondicional de las acciones, está en el otro extremo del espectro. Dijo el lunes que la economía mundial aún podría evitar una recesión dura y que las perspectivas para las acciones son positivas hasta fin de año. Ark Investment Management de Cathie Wood también compró la caída en las acciones estadounidenses el martes.

Inflación por las nubes: cómo está el ranking regional de aumento de precios

La próxima señal para los mercados vendrá de la reunión de política monetaria de la Fed del 20 al 21 de septiembre, ya que los inversionistas apuestan sobre si el banco central subirá las tasas en tres cuartos de punto porcentual o entregará un aumento aún mayor. Ya se ha descontado un aumento de entre 75 y 100 puntos básicos, dijo Hartnett.

En Europa, el éxodo continuó mientras el viejo continente se enfrenta a una crisis energética cada vez peor. Los fondos de acciones regionales tuvieron 31 semanas consecutivas de salidas de capital, dijo la nota del Bank of America citando datos de EPFR Global. Los fondos de acciones globales tuvieron entradas de US$6.200 millones, lideradas por US$16.000 millones de entradas a fondos negociados en bolsa. Los fondos de bonos globales vieron una cuarta semana de rescates en US$2.800 millones, según muestran los datos.

El indicador alcista y bajista personalizado del banco subió hasta 0,3, pero se mantuvo en territorio bajista. Aunque el pesimismo en el posicionamiento generalmente se percibe como una señal alcista contraria, las acciones verán “solo repuntes del mercado bajista hasta que la política cambie y los inversionistas puedan descontar revisiones al alza en las ganancias”, escribió Hartnett.

Por estilo de negociación, los fondos estadounidenses de pequeña capitalización, mediana capitalización, valor, crecimiento y gran capitalización tuvieron entradas. Entre los sectores, consumo y energía registraron las mayores adiciones, mientras que US$1.800 millones salieron del sector de materiales.

SE