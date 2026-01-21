Las ventas pendientes de viviendas en EE.UU. se desplomaron en diciembre, la mayor caída desde 2020

Las ventas pendientes de viviendas existentes en Estados Unidos cayeron en diciembre en la mayor magnitud desde abril de 2020, un descenso inusualmente pronunciado después de que el mercado inmobiliario pareciera estar ganando algo de impulso.

Un índice de firmas de contratos disminuyó 9,3% hasta 71,8 el mes pasado, según datos publicados el miércoles por la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR). La caída fue generalizada a nivel regional y se ubicó muy por debajo de la estimación más baja en una encuesta de economistas de Bloomberg.

“El sector de la vivienda aún no está fuera de peligro”, dijo el economista jefe de la NAR, Lawrence Yun, en un comunicado. “Tras varios meses de señales alentadoras en contratos pendientes y ventas cerradas, las cifras de nuevos contratos de diciembre han enfriado las perspectivas de corto plazo”.

La actividad inmobiliaria suele desacelerarse en los meses de invierno y repuntar durante la temporada de ventas de primavera. Si bien la NAR ajusta los datos para estos patrones, la caída fue la mayor para cualquier mes de diciembre en datos que se remontan a 2001.

Yun dijo que no está claro si la cifra fue un hecho aislado o el inicio de una tendencia de mayor deterioro. Las ventas de viviendas pendientes tienden a ser un indicador adelantado de las casas usadas, ya que las propiedades suelen firmar contrato uno o dos meses antes de concretarse la venta.

La actividad podría repuntar pronto, ya que las tasas hipotecarias iniciaron el año en algunos de los niveles más bajos desde 2022 y los precios de la vivienda están creciendo a un ritmo mucho más lento que el del año pasado. Sin embargo, gran parte del panorama también depende del inventario disponible, que ha tenido dificultades para recuperarse a niveles previos a la pandemia.

El reciente episodio de tasas hipotecarias más bajas podría ser de corta duración, ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que influyen en los costos de financiamiento de la vivienda, han aumentado hasta su nivel más alto en meses en medio de un desplome de los bonos japoneses y factores geopolíticos.

El informe del miércoles mostró que las firmas de contratos cayeron en las cuatro regiones, incluidas disminuciones de dos dígitos en tres de ellas. Yun dijo que interpretar las cifras en invierno, particularmente en diciembre, puede ser “complicado” debido a los feriados, el tiempo de vacaciones y el clima invernal.

Mientras tanto, abordar los problemas de asequibilidad se ha convertido recientemente en un tema clave para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cara a las elecciones legislativas de este año. Ya ha presentado una serie de propuestas orientadas al mercado de la vivienda, incluida una orden ejecutiva dirigida a los inversionistas institucionales el martes.