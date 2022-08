China concluye sus maniobras militares alrededor de Taiwán

El Ejército de China anunció el término de los ejercicios realizados cerca de Taiwán en respuesta a la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y se comprometió a continuar con patrullas regulares cerca de la isla.

El Ejército Popular de Liberación “culminó con éxito todas las tareas” establecidas en los ejercicios de la semana pasada, dijo el miércoles el coronel mayor Shi Yi, portavoz del Comando del Teatro del Este. El comunicado puso fin a la ambigüedad sobre el estado de los simulacros tres días después de que expiraran las alertas de navegación que advertían a los barcos y aviones que evitaran seis grandes áreas alrededor de la isla.

Aun así, el EPL planeó “organizar regularmente patrullas en dirección al Estrecho de Taiwán”, dijo Shi, y agregó que tales actividades se basarían en el desarrollo de la situación a través del Estrecho. El comentario dejó abierta la posibilidad de frecuentes operaciones militares chinas a través de la línea media que divide la vía fluvial.

“Creo que la idea aquí es que China mantenga una presencia alrededor de la isla principal de Taiwán”, dijo Ridzwan Rahmat, analista principal de defensa de Janes. “Tales anuncios pueden ser una forma de presión sobre Taiwán. Podrían estar realizando ejercicios de bajo ritmo, como patrullas marítimas y búsqueda y rescate. Estos también son ejercicios navales, pero no involucran ningún disparo real”.

Los ejercicios realizados tras la visita de Pelosi representan algunas de las acciones más provocativas de China hacia Taiwán en décadas. El EPL no solo probó el lanzamiento de 11 misiles en los mares circundantes, incluidos cuatro probablemente lanzados sobre Taipéi, sino que Taiwán lo acusó de ensayar posibles escenarios de invasión.

El comunicado del EPL confirmó lo que las empresas navieras y otras industrias que mueven personas y bienes dentro y fuera de Taiwán ya habían deducido: que los simulacros más disruptivos habían terminado hace días. Hasta el miércoles, los barcos que viajaban hacia y desde los puertos de Taiwán habían reanudado en gran medida las rutas previamente planificadas.

“El simulacro extendido parece menos intensivo que los anteriores y los armadores no parecen temer pasar por las zonas afectadas, al menos por ahora”, dijo Emma Li, analista del mercado chino en Vortexa Ltda., antes del comunicado del EPL. “Los buques cisterna o graneleros funcionan con normalidad”.

Aun así, el presidente chino, Xi Jinping, ya ha utilizado la crisis para reducir una zona de separación vagamente definida que ha mantenido la paz alrededor de Taiwán durante décadas. Más de 180 aviones de combate chinos operaron al este de la línea media del Estrecho de Taiwán durante un período de ocho días que finalizó el miércoles.

La promesa de más patrullas probablemente alimentará las preocupaciones de que Xi intentará hacer de tales incursiones el nuevo statu quo. La estrategia ejerce una mayor presión sobre el presidente de EE.UU., Joe Biden, para elaborar una respuesta que aliente a China a retirarse sin aumentar aún más las tensiones.

“Una vez que se perpetúa durante el tiempo suficiente y se acepta como una nueva normalidad, China obtiene una mayor flexibilidad operativa militar, así como una moneda de cambio diplomática”, dijo Wen-Ti Sung, politólogo del Programa de Estudios de Taiwán de la Universidad Nacional de Australia.

El lunes, Biden expresó su confianza en que China no escalaría más las tensiones con Taiwán. “No estoy preocupado, pero me preocupa que se estén moviendo tanto”, dijo. “Pero no creo que vayan a hacer nada más”.

Xi podría estar buscando obtener avances estratégicos sin cortar las relaciones con Biden, quien había planteado una cumbre cara a cara entre los dos presidentes antes del viaje de Pelosi a Taipéi. El viernes, China suspendió una serie de negociaciones climáticas y militares entre ambas partes, sin cerrar la puerta a más conversaciones de alto nivel.

Por separado, la Oficina de Asuntos de Taiwán en Pekín publicó un libro blanco que culpa a los líderes elegidos democráticamente de Taiwán por aumentar el riesgo de guerra al negarse a aceptar que ambos lados pertenecen a una sola China. Pekín ha tratado tradicionalmente de castigar a los líderes de Taipéi por sus esfuerzos para obtener el apoyo de Washington.

La presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, desestimó el informe y sus planes de unificación como “ilusiones” que ignoraban la realidad. “El pueblo taiwanés quiere la paz. No somos provocadores, no aumentamos la tensión, pero no cederemos en términos de salvaguardar la soberanía y la seguridad nacional”, dijo Tsai.

Xi debe proyectar fuerza antes de un congreso del Partido Comunista a finales de este año en el que se espera que asegure un tercer mandato como líder que rompa precedentes. Si bien rechazar la interferencia percibida de EE.UU. puede calmar a los nacionalistas incondicionales en casa, también podría distraer la atención de los esfuerzos de Xi para estabilizar una economía en desaceleración.

“China necesita garantizar la estabilidad antes del vigésimo Congreso del Partido, y es por eso que está tratando de calibrar el alcance y la frecuencia de las maniobras militares alrededor de Taiwán”, dijo Michael Raska, profesor asistente de la Escuela de Estudios Internacionales S. Rajaratnam de la Universidad Tecnológica de Nanyang en Singapur. “Por ahora, reducirán el tono a las patrullas, pero pueden traer más presión militar en cualquier momento”.