Un especialista en China asegura que el pueblo oriental no avala un conflicto bélico con Taiwán

El consultor político, Patricio Giusto, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y se refirió al conflicto entre Estados Unidos y China por la visita de Pelosi a Taiwán. A su vez, enfatizó que "se puede convertir en el epicentro de algo muchísimo peor que lo de Ucrania" y que se aproxima una "amenaza militar concreta".

¿Hay alguna relación entre la visita de Pelosi a Taiwán con que China salió ganado de la invasión de Rusia a Ucrania?

Creo que son cosas diferentes. La visita de Pelosi se enmarca en el conflicto entre Estados Unidos y China. Es una provocación abierta, que tuvo la respuesta que se esperaba. No es nada novedoso lo que está haciendo China por estas horas, en el sentido de responder con mucha dureza y con unos ejercicios militares inéditos, practicando un bloqueo total aéreo y naval sobre la isla. Lo único que va a hacer Pelosi es empeorar las relaciones entre China y Estados Unidos y deja en un lugar más inseguro a Taiwán. Lo de Ucrania, es relativo decir si China está ganado o perdiendo con ese conflicto. Va a tener mucho que ver con el curso final, con el progreso. En este momento, China perdió más de lo que ganó, en el sentido de que se vio arrastrada por su gran sociedad económica que tiene con Rusia. Su posición neutral, en términos militares, la salvó para preservar el vínculo con Estados Unidos y la Unión Europea. Taiwán se puede convertir en el epicentro de algo muchísimo peor que lo de Ucrania.

El provocador mensaje de Nancy Pelosi para justificar su visita a Taiwán

¿Por qué Pelosi va a Taiwán? ¿Cuál es el objetivo de la provocación?

Es difícil encontrarle un sentido a este viaje desde el punto de vista estratégico. Fue duramente criticado por referentes del Partido Demócrata y hay una hipótesis aún peor, que es que Pelosi habría desobedecido a Biden. Esta es una teoría que empezó a circular, que indica que Biden le desaconsejó el viaje y ella lo hizo igual. Eso sería mucho más grave porque hablaríamos de una política exterior temeraria, con sus consecuencias, y también de una crisis de liderazgo muy fuerte en Estados Unidos.

Jorge Elías (JE): China actúa muchas veces por omisión, más que por acción. En la guerra entre Rusia y Ucrania, dejó de entregarle drones a los rusos. ¿Cómo lo ve usted? ¿Se recostó para el lado de Occidente?

Es un dato muy importante. Hay varias empresas chinas que dejaron de operar con Rusia y la principal fabricante de drones se fue. China tenía una postura consistente de no involucrarse militarmente. Es parte de los principios de política exterior china desde 1955. En términos diplomáticos, desde la pandemia hasta esta parte, tenemos un nuevo estilo que se está dando a llamar la diplomacia del lobo guerrero, en referencia a una película propagandística muy famosa. Ahora la diplomacia no se queda callada, responde con dureza y lo que estamos viendo en Taiwán es una respuesta inusitada. Se pasa de la queja y de la sanción económica a un tipo de amenaza militar concreta. Como dijo Xi Jinping, los Estados Unidos están jugando con fuego, porque China es superpotencia tecnológica y militar de primer nivel.

JE: Cuando Xi Jinping dice que Estados Unidos está jugando con fuego, ¿será inmediata la advertencia hacia Biden?

Los chinos escriben todo en documentos y dicen lo que van a hacer. China ya está diciendo lo que provocó la visita de Pelosi a Taiwán. Vamos hacia un cambio y se aceleran los tiempos de la reunificación. Si Pelosi quería provocar eso, lo provocó. Si no lo quería hacer, es una política errática y habla de una crisis de liderazgo. Lo que podemos esperar es un posible avance en términos más concretos militares de China sobre Taiwán. Sería catastrófico para ambas partes, pero el cálculo estratégico cambió. No nos olvidemos que Xi Jinping se encamina a la relección en octubre y no puede dar pasos en falso.

¿Nueva guerra en curso? Aumenta la tensión entre China y Estados Unidos por el viaje de Nancy Pelosi a Taiwán

JE: ¿Qué significa Taiwán para China?

Para el Partido Comunista y para Xi Jinping, Taiwán es el tema más sensible, es tocarle el corazón. Antes de ser Presidente habló mucho sobre Taiwán. Siempre fue algo especial y es un problema que no le quieren dejar a la próxima generación. Este es un problema que quiere resolver Xi Jinping estando en el poder. China va a intentar algo con Taiwán.

