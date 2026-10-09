Coleccionista Pokémon es declarado culpable por hackeo de US$55 millones

Un consultor de ciberseguridad fue declarado culpable de robar casi US$55 millones en criptomonedas y gastar parte del dinero en cartas raras de Pokémon y otros objetos de colección.

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Jonathan Spalletta fue condenado el miércoles por un jurado de Nueva York después de poco más de dos horas de deliberación. La fiscalía lo acusó de llevar a cabo dos ataques en 2021 contra Uranium Finance, una plataforma de intercambio de criptomonedas que cerró después de que sustrajera unos US$55 millones.

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Spalletta enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por un delito de blanqueo de capitales vinculado al uso de mezcladores de criptomonedas como Tornado Cash. El juez federal de distrito Jed Rakoff fijó la lectura de la sentencia para el 16 de febrero.

El caso llamó la atención, en parte, por lo que Spalletta compró después con el dinero, según la fiscalía. Las autoridades incautaron en su domicilio de Maryland cartas raras de Pokémon y Magic: The Gathering valoradas en más de US$3 millones, además de unos US$31 millones en criptomonedas.

Spalletta también pagó más de US$600.000 por una antigua moneda romana que conmemora el asesinato de Julio César y US$137.000 por un fragmento del “Flyer” original de los hermanos Wright que Neil Armstrong llevó a la Luna.

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Los abogados defensores argumentaron que Spalletta no pirateó la plataforma, sino que utilizó funciones de acceso público integradas en sus contratos inteligentes, sin recurrir a credenciales falsificadas ni a código malicioso.

GZ