Ron DeSantis impulsa una eliminación gradual de los impuestos inmobiliarios en Florida

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, propuso eliminar gradualmente los impuestos inmobiliarios sobre la gran mayoría de las viviendas principales del estado, una medida que transformaría la manera en que se financia el estado.

DeSantis busca elevar la exención para viviendas principales hasta US$250.000, lo que eliminaría por completo los impuestos inmobiliarios para el 60% de los habitantes de Florida, dijo el gobernador en una conferencia de prensa. La exención eventualmente subiría a US$500.000 y cubriría al 92% de los propietarios. Actualmente, la exención sobre el valor tasado de una vivienda es de US$50.000.

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“Si algún multimillonario de Brasil está comprando, que pague impuestos, perfecto, no tengo problema con eso”, dijo DeSantis. “Estoy velando por los habitantes de Florida”.

El gobernador convocó a una sesión especial para que los legisladores en Tallahassee debatan la propuesta la próxima semana. Para convertirse en ley, necesitará la aprobación del 60% de los legisladores y luego del 60% de los votantes más adelante este año.

Para evitar que nuevos residentes compren viviendas aprovechando el alivio tributario, DeSantis dijo que los habitantes deberán haber residido al menos cinco años en el estado para acceder al beneficio.

Más de una docena de estados estudian eliminar o restringir los impuestos inmobiliarios, lo que alteraría una fuente clave de financiamiento para los gobiernos locales. Legisladores republicanos han encabezado la mayoría de las propuestas, que buscan capitalizar el descontento por el aumento del costo de vida.

DeSantis propuso usar ingresos excedentes a nivel estatal para crear un fondo que apoye a los condados rurales que necesiten ayuda para financiar escuelas, policía, bomberos y otros servicios que actualmente se cubren con impuestos inmobiliarios.

“En Palm Beach están sentados sobre una mina de oro”, dijo DeSantis. “Tienen personas que viven allí tres meses al año y compran viviendas de US$25 millones. Ese debería ser su base tributaria, no los policías, los maestros ni los pequeños empresarios”.

El gobernador, que se postuló brevemente para presidente en 2024, está en el último año de su segundo mandato como gobernador y ha planteado la eliminación de los impuestos inmobiliarios como uno de sus principales legados. En la conferencia de prensa afirmó que los gobiernos locales han cobrado impuestos inmobiliarios de forma excesiva, con una recaudación que pasó de unos US$32.000 millones en 2019 a cerca de US$60.000 millones al año.

Legisladores de Florida tienen previsto votar esta semana el presupuesto del próximo año fiscal. DeSantis dijo que espera que sea menor que el del año anterior después de sus vetos y afirmó que el gasto estatal ha disminuido cada año durante los últimos cuatro años.