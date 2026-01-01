El desafío de Javier Milei: Lograr que los argentinos saquen los dólares del colchón

Después de décadas de crisis financieras, los argentinos tienden a guardar su dinero en casi cualquier lugar excepto un banco: debajo del sofá, enterrado en el patio trasero o en búnkeres a prueba de balas. Un expolítico incluso escondió efectivo en su convento local. Las monjas lo ayudaron.

El presidente Javier Milei convenció a casi 300.000 argentinos de declarar más de US$20.000 millones en un programa de blanqueo fiscal que estableció que los depósitos superiores a US$100.000 debían permanecer sin tocar en cuentas bancarias o de corretaje hasta el 1 de enero de 2026, para evitar un gravamen. Después de eso, los argentinos con las llamadas cuentas CERA podrán mover libremente su dinero, una prueba de la confianza local en el líder libertario y un posible punto de inflexión en los hábitos de ahorro.

“Cambiar la cultura ‘debajo del colchón’ en Argentina llevará años”, dijo Sebastián Domínguez, director ejecutivo de SDC Asesores Tributarios y profesor de la Universidad de Buenos Aires. “Algo claramente cambió —no es lo mismo que hace dos años—, pero la historia de Argentina es difícil de borrar. Hace falta elección tras elección para mantenerse en este camino”.

Arraigados en crisis pasadas —en especial el colapso de 2001, cuando los depósitos en dólares fueron convertidos en pesos de la noche a la mañana—, millones de argentinos acaparan efectivo en sus casas, muy conscientes de cuán rápido pueden deteriorarse las condiciones financieras. Tan recientemente como en octubre, una liquidación de mercados llevó a locales a correr a comprar dólares por temor a otro giro del péndulo político antes de las elecciones legislativas.

La marea podría estar cambiando bajo Milei luego de que su partido se impusiera en la votación legislativa y lograra apoyo en el Congreso la semana pasada para aprobar el primer presupuesto anual en años. La inflación también se redujo con fuerza bajo su gestión y se disiparon los rumores preelectorales de una devaluación del peso.

Milei tiene otra carta para mantener los ahorros en los bancos y atraer más fondos no declarados a la economía para apuntalar el crecimiento. El Congreso acaba de aprobar su legislación denominada Ley de Inocencia Fiscal, que eleva significativamente los umbrales mínimos antes de que la autoridad tributaria pueda perseguir a ciudadanos por evasión y otros delitos financieros. El objetivo central es incentivar un mayor uso de fondos no declarados sin temor a un escrutinio legal posterior.

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo en una conferencia con inversores locales en diciembre que hay casi US$200.000 millones debajo de los colchones que podrían estar generando intereses y crédito y que no tiene sentido, pero la mayoría de los argentinos lo hace y que eso tiene que cambiar.

Los depósitos en dólares del sector privado en el sistema financiero se duplicado con creces desde que Milei asumió hace dos años, hasta US$36.000 millones, el nivel más alto desde la corrida bancaria de comienzos de 2002. Es un avance positivo, pero aún representa una fracción de los US$204.000 millones estimados que argentinos mantienen fuera de los bancos, según un informe del banco central del año pasado.

El fin del período de inmovilización de las cuentas CERA marcaría una prueba particularmente importante, señaló el bróker local Grit Capital Group en una nota a inversores, al agregar que existe una “posibilidad significativa” de que hogares y empresas trasladen capital al exterior una vez que se levanten las restricciones.

“La confianza está aumentando, pero la opción por defecto para argentinos de alto patrimonio sigue siendo mantener sus ahorros en dólares fuera del país”, dijo Walter Stoeppelwerth, director de inversiones de la firma.

Según la agencia tributaria, el blanqueo incorporó casi US$24.500 millones en cuentas especiales CERA. En una conferencia de prensa reciente, el presidente del banco central, Santiago Bausili, dijo que el monto que permanece inmovilizado en el sistema —y que potencialmente podría retirarse a partir de enero— ahora está “muy por debajo de US$20.000 millones”. Ni el banco central ni la agencia tributaria respondieron a solicitudes de cifras actualizadas ni sobre si el gobierno está tomando medidas preventivas.

Algunos analistas esperan que argentinos roten parte de los fondos ya disponibles hacia carteras de inversión y señalan que el aumento de los depósitos en dólares es relevante en un país donde el sistema bancario sigue siendo estructuralmente pequeño.

El hecho de que sigan creciendo es una señal de confianza hacia el programa económico de Milei, dijo Pilar Tavella, jefa de estrategia macro y soberana de Balanz.

Agregó que, por ahora, no ve urgencia por retirar fondos y que habrá algo de movimiento, pero esperan que sea contenido.

GZ