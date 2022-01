El número de muertos en Sudáfrica augura una baja mortalidad por Ómicron

El exceso de muertes, un número que mide la mortalidad con respecto al promedio histórico, en Sudáfrica por la ola de contagios impulsada por Ómicron alcanzó su punto máximo en una fracción de las cifras observadas en brotes causados por variantes anteriores.

La medida, considerada un indicador más preciso del impacto del covid-19 que las estadísticas oficiales de mortalidad vinculadas a la enfermedad, es una señal de cómo puede evolucionar la última etapa de la pandemia a nivel mundial.

Sudáfrica fue el primer país afectado por la variante Ómicron luego de que sus científicos anunciaran el descubrimiento de la variante el 25 de noviembre. Desde entonces se ha propagado por todo el mundo. Si bien es posible que la situación de Sudáfrica no se repita exactamente igual en otros lugares, debido a diferencias demográficas y de salud, los datos del país se siguen observando con atención.

Much awaited excess mortality data for Gauteng. The Omicron wave is at its tail end and excess mortality already on downward trend, and was a blip compared with experienced in the past waves. This is GOOD news and IS a turning point in the pandemic. pic.twitter.com/294YbEIt0J