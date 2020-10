Facebook elimina publicación de Trump sobre el covid-19

Sarah Frier y Kurt Wagner

Facebook Inc. eliminó una publicación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que sugería que el covid-19 es menos mortal que la gripe estacional, argumentando que el mensaje violaba sus normas sobre información errónea relacionada con el virus. Twitter Inc. colocó un mensaje de advertencia sobre el tuit, pero no lo eliminó, por lo que quienes decidan leerlo pueden hacer clic para acceder a él.

“Este tuit viola las normas de Twitter sobre la difusión de información engañosa y potencialmente dañina relacionada con el covid-19. Sin embargo, Twitter estima que puede ser de interés público que el tuit siga disponible, se lee en el mensaje de advertencia.

Twitter tiene una política para etiquetar, pero no eliminar, tuits publicados por autoridades electas que violen las normas, pero la compañía también limita la capacidad de compartir o comentar la publicación de Trump.

Trump publicó el mensaje el día después de regresar a la Casa Blanca tras su paso por el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, donde recibió tratamiento para el covid-19. El virus ha contagiado a más de 7 millones de estadounidenses y ha dejado más de 210.000 víctimas fatales en EE.UU.

Facebook eliminó por completo la publicación de su red. “Eliminamos información incorrecta sobre la gravedad del covid-19 y ahora hemos retirado esta publicación”, según un portavoz de la empresa. La medida de Facebook fue informada anteriormente por CNN.