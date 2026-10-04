Flávio Bolsonaro toma inesperada ventaja sobre Lula en las elecciones de Brasil

El senador de derecha Flávio Bolsonaro sorprendió al tomar la delantera sobre el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, un resultado que, de confirmarse en el conteo final, impulsaría a los mercados y lo posicionaría como favorito para el balotaje de este mes.

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Bolsonaro lideraba la primera vuelta del domingo con cerca del 49,6% de los votos, frente al 42,3% del izquierdista Lula, con aproximadamente el 65% de las papeletas escrutadas. La encuestadora Datafolha proyectó alrededor de las 19:00, hora local, que ambos pasarían al balotaje.

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Las encuestas habían mostrado que Bolsonaro, el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, terminaría detrás de Lula en la primera vuelta.

Pero el resultado mejor de lo esperado del senador por Río de Janeiro sugiere que el mayor país de América Latina está cerca de sumarse al giro regional hacia la derecha, que ha llevado a aliados del presidente de EE.UU., Donald Trump, a ganar elecciones recientes en Chile, Colombia y Perú.

Los resultados, si se confirman, probablemente impulsarán los activos brasileños cuando los mercados abran el lunes. Los inversores se han inclinado por Bolsonaro ante la expectativa de que estaría más dispuesto a contener el creciente déficit fiscal y el aumento de la deuda pública.

El resultado también deja a Lula ante un difícil escenario de cara al balotaje del 25 de octubre. El mandatario, de 80 años, pasó el último año impulsando medidas para estimular la economía y apoyar a los brasileños, pero las primeras cifras sugieren que su mensaje político ya no tiene la fuerza de antes.

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Las repercusiones de la elección se sentirán mucho más allá de Brasil. Una victoria de Bolsonaro aceleraría los esfuerzos de Trump por reafirmar la primacía de EE.UU. en el continente americano: el Brasil de Lula ha sido uno de los últimos países en resistirse a la llamada “Doctrina Donroe” de Trump para el hemisferio occidental y sigue siendo un referente del acercamiento regional a China que el mandatario estadounidense busca revertir.

Trump ha desempeñado un papel desproporcionado en la política del país desde el año pasado, cuando impuso aranceles a Brasil en un intento fallido por ayudar a Jair Bolsonaro a evitar una condena.

Más tarde se reconcilió con Lula y levantó los gravámenes. Pero volvió a imponer aranceles en julio, lo que dio a Lula la oportunidad de argumentar que Trump estaba interfiriendo en los asuntos brasileños para favorecer a Flávio Bolsonaro, quien ha prometido acercar el país a EE.UU.

Sin embargo, la contienda brasileña se ha centrado en gran medida en otra preocupación de los votantes: la corrupción, impulsada principalmente por una investigación sobre Banco Master SA, el banco quebrado que está en el centro de una investigación por fraude de US$10.000 millones y que ha alterado repetidamente el curso de la campaña.

Bolsonaro perdió terreno frente a Lula antes este año tras revelarse que había solicitado dinero a Daniel Vorcaro, el encarcelado expropietario del banco, para financiar una película sobre su padre, vínculos que ahora son objeto de una investigación federal. (Bolsonaro niega haber cometido irregularidades).

Pero el escándalo posteriormente perjudicó la campaña de reelección de Lula, después de que mensajes filtrados revelaran vínculos más estrechos entre el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes y Vorcaro.

La posterior crisis institucional dentro del poderoso máximo tribunal impulsó con fuerza a Bolsonaro, quien aprovechó la situación para renovar sus llamados a destituir a Moraes y presentar al juez que supervisó la condena de su padre como un estrecho aliado de Lula.

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Economía y mercados

Todo eso ha desviado en gran medida la atención de los asuntos económicos, pese a que los candidatos ofrecen visiones contrapuestas. Lula, quien desde hace tiempo favorece un enfoque basado en aumentar el gasto para impulsar el crecimiento y estimular la demanda de los consumidores, ha presidido una expansión sostenida y un desempleo cercano a mínimos históricos.

Pero el crecimiento ha comenzado a desacelerarse en medio de las altas tasas de interés destinadas a devolver la inflación a la meta del banco central, mientras que los costos de endeudamiento, que siguen en 13,75%, han pesado tanto sobre las grandes empresas brasileñas como sobre los consumidores.

El déficit fiscal nominal, en tanto, ha aumentado hasta casi el 10% del producto interno bruto, mientras que la deuda pública se ha disparado por encima del 80%, lo que ha llevado a los inversores a buscar en la campaña propuestas para sanear las cuentas de una manera que facilite a las autoridades reducir las tasas.

Lula y sus asesores han alternado entre prometer que enfrentarán la deuda y cuestionar la necesidad de hacerlo. “Tenemos que acabar con esta tontería de generar superávits presupuestarios”, dijo Lula en un acto durante la etapa final de la campaña.

Bolsonaro, en un guiño al programa de austeridad encabezado por el líder libertario argentino Javier Milei, ha blandido unas tijeras para prometer un “gran recorte” del gasto. Ha dado pocos detalles sobre sus planes, pero la promesa lo ha convertido en la opción preferida de los inversores, que lo consideran más proclive a realizar ajustes fiscales.

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Lula lanzó una batería de medidas de estímulo este año con el objetivo de facilitar a los consumidores el acceso a crédito más barato y aliviar la presión de las deudas. En las últimas semanas de la campaña, aumentó los beneficios sociales y presentó un plan para utilizar fondos públicos con el fin de comprar deudas morosas.

También prohibió las apuestas en línea, a las que ha responsabilizado de hundir a los brasileños en deudas.

GZ