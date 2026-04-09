El FMI podría reanudar su relación con Venezuela

El Fondo Monetario Internacional está distribuyendo una encuesta entre sus miembros para recabar información sobre sus relaciones con Venezuela, según fuentes familiarizadas con el asunto, lo que supone un paso clave para que la institución pueda reanudar, por primera vez en décadas, sus relaciones con este país sudamericano productor de petróleo.

La supuesta encuesta se está compartiendo esta semana entre los directores ejecutivos del FMI, quienes luego la transmiten a los gobiernos de los miembros del organismo multilateral, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas por su nombre debido a que la información es privada.

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Un portavoz del Fondo Monetario Internacional no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Según las normas del FMI, el gobierno venezolano tiene prohibido mantener contactos formales, conversaciones o acceder a financiación de la institución hasta que la administración de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, sea reconocida como el gobierno oficial por la mayoría de los miembros del FMI.

La medida del organismo se produce después de que Estados Unidos reconociera a Rodríguez como la “única” líder de Venezuela durante un proceso judicial en un caso relacionado con el país. EE.UU. es el mayor accionista del FMI, con aproximadamente el 16% del poder de voto.

Unas relaciones que se deterioraron con el tiempo

Las relaciones de Venezuela con el FMI se deterioraron drásticamente bajo el mandato del expresidente Hugo Chávez, quien lo consideraba una herramienta al servicio de los intereses estadounidenses. En 2007, amenazó con retirarse del Fondo y del Banco Mundial. El aislamiento de la nación sudamericana se agravó bajo el mandato del sucesor de Chávez, Nicolás Maduro, quien fue capturado por las fuerzas estadounidenses en una redada en enero y que ahora se encuentra en juicio en Nueva York.

El FMI no ha realizado su revisión anual estándar de la economía de Venezuela —conocida como la consulta del Artículo IV— desde 2004. En 2018, el directorio ejecutivo del Fondo emitió una declaración de censura contra el país por no proporcionar información.

El FMI suspendió el acceso de Venezuela a los Derechos Especiales de Giro (DEG), la moneda de reserva del Fondo Monetario Internacional, en 2019.