Fondos de cobertura compran acciones de Netflix y Facebook en 3T

Katia Porzecanski, Hema Parmar y Melissa Karsh

Los fondos de cobertura estadounidenses compraron acciones de Facebook Inc. y Netflix Inc. a pesar de las bruscas caídas de los grandes de la tecnología durante un volátil tercer trimestre.

Chase Coleman y David Tepper fueron algunos de los gerentes de cartera que aumentaron sus tenencias en Facebook durante el período de tres meses que vio al gigante de las redes sociales caer casi un 8%. Netflix fue favorecido por empresas como Maverick Capital Ltd. de Lee Ainslie y D1 Capital Partners de Dan Sundheim, a pesar de una caída del 27% en los tres meses finalizados el 30 de septiembre.

Los gestores de fondos de cobertura, que durante mucho tiempo adoraron las acciones de las FAANG, tuvieron que pasar un período tumultuoso. Aunque Amazon.com Inc. también cayó, un 8%, la matriz de Google, Alphabet Inc., y Apple Inc. se elevaron más del 13%. Al mismo tiempo, el índice S&P 500 ganó un 1,2% en medio de una escalada en la guerra comercial entre Estados Unidos y China y medidas de tono blando de parte de los banqueros centrales.

