El CEO de Nvidia duplicó su fortuna por el auge de la Inteligencia Artificial

La demanda insaciable de inversiones en inteligencia artificial ha convertido al fabricante de chips Nvidia Corp. en la acción con mejor desempeño del S&P 500 este año. También ha dado un gran impulso a la fortuna de su director ejecutivo, Jensen Huang.

El patrimonio de Huang ha crecido un 98% este año, hasta los US$27.300 millones, lo que lo convierte en el multimillonario tecnológico estadounidense y mundial que más ha ganado, según el índice de multimillonarios de Bloomberg.

Casi toda la fortuna de Huang está en acciones y opciones de Nvidia, cuyo valor se ha disparado ante las expectativas de que la empresa sea una de las principales beneficiarias del éxito de ChatGPT de OpenAI y otros avances en inteligencia artificial. Se trata de un rápido cambio con respecto al año pasado, cuando el patrimonio de Huang se redujo casi a la mitad en medio de la caída de las acciones tecnológicas.

Mercados de futuro: cómo invertir en Inteligencia Artificial

El aumento porcentual del patrimonio neto de Huang desde enero supera al de Mark Zuckerberg, cuya fortuna se incrementó en un 94%, hasta los US$88.700 millones, gracias al repunte de las ventas de Meta Platforms Inc. en el primer trimestre.

Los inversionistas se sienten atraídos por Nvidia porque es considerado un proveedor clave que satisfará la necesidad de potencia de computación de la IA, con multimillonarios desde Stanley Druckenmiller hasta David Tepper acumulando la acción en el primer trimestre.

Nvidia declinó hacer comentarios para este artículo.

La exuberancia de la IA ha eclipsado acontecimientos menos positivos en China, donde las ventas cayeron cerca de un 20% en el último año fiscal de Nvidia después de que el Gobierno estadounidense impidiera a la empresa vender sus productos de alta tecnología a Pekín.

El desafío de China coloca a Huang en una situación inusual. El magnate, que vivió en Taiwán hasta que se trasladó a Tailandia a los 9 años antes de estudiar en Estados Unidos, se enfrenta a la posibilidad de que las crecientes tensiones entre EE.UU. y China pongan en peligro su capacidad de apoyarse en China para crecer en el futuro.

Nvidia en medio de las tensiones entre Estados Unidos y China

Los dos mayores mercados de Nvidia durante la pandemia fueron China y Taiwán, que juntos representaron más de la mitad de los ingresos de la empresa en el año fiscal 2022. Después, en septiembre, EE.UU. impidió a Nvidia vender algunos de sus chips más avanzados a China, lo que podría costar a la empresa US$400 millones por trimestre, según dijo la empresa. Desde entonces, ha introducido versiones reducidas que limitan la velocidad de conexión con el apoyo tácito del Gobierno estadounidense, según Matthew Bryson, analista de Wedbush Securities.

También planea trasladar sus operaciones de investigación y desarrollo y suministro y distribución fuera de China para poder ofrecer a los clientes productos que no estén sujetos a restricciones de exportación.

Huang, por su parte, ha expresado su esperanza de que EE.UU. y China algún día puedan aliviar sus tensiones, y calificó la relación entre los dos países de “beneficiosa para el mundo”.

Mientras tanto, la demanda de los chips de Nvidia es tan alta que existe una “lucha” entre las empresas de tecnología por el acceso, dijo Chris Miller, autor de Chip War: The Fight for the World’s Most Critical Technology.

“Las restricciones de China serán un problema mayor a largo plazo, pero este año el auge de la IA está más que compensado”, dijo Miller.

LM