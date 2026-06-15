Fox adquiere Roku por US$22.000 millones para expandirse en streaming y publicidad

Fox Corp. acordó adquirir Roku Inc. en una operación valorada en unos US$22.000 millones, incluida deuda, creando un gigante de la televisión y el streaming. La combinación fortalecerá la capacidad de Fox para competir con las principales plataformas del sector en el mercado publicitario.

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La operación combinará los canales deportivos, informativos y de entretenimiento de Fox, incluida la plataforma gratuita con publicidad Tubi, con la plataforma de Roku, que cuenta con más de 100 millones de suscriptores, informaron las compañías el lunes. La empresa combinada se convertirá en el tercer mayor actor del mercado televisivo de EE.UU. por audiencia y tendrá presencia en televisión abierta, cable, medios locales y streaming. La unión de Tubi y Roku también fortalecerá su posición en el creciente mercado del streaming gratuito con publicidad.

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“Esta combinación transformará el alcance de nuestra empresa hacia segmentos de alto crecimiento y supondrá un cambio significativo en nuestro perfil general de expansión”, afirmó el director ejecutivo de Fox, Lachlan Murdoch, en el comunicado.

Según los términos del acuerdo, Fox pagará US$96 en efectivo y 0,9693 acciones Clase A por cada acción de Roku. Las acciones de Roku subieron un 20% el viernes después de que Bloomberg informara que la compañía estaba explorando una venta. El lunes, los títulos de Roku avanzaban cerca de un 1% en las operaciones previas a la apertura, mientras que las acciones de Fox caían un 13%.

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Los dispositivos de streaming de Roku ayudaron a popularizar el entretenimiento digital en el hogar al permitir que los usuarios accedieran a servicios como Netflix y HBO Max desde sus televisores. La empresa también vende televisores y proyectores de su propia marca y opera un canal de streaming. Según Roku, sus dispositivos están presentes en más de la mitad de los hogares de EE.UU. con acceso a banda ancha.

Roku obtiene la mayor parte de sus ingresos de la venta de publicidad digital y de la distribución de servicios de streaming, mientras que la comercialización de dispositivos representa una proporción mucho menor de su facturación. El segmento de plataforma generó US$4.100 millones, equivalentes al 87,5% de los ingresos de la compañía el año pasado, ligeramente por encima del nivel registrado el año anterior.

La combinación con Fox le permitirá mejorar la segmentación de las campañas publicitarias en momentos que el gasto se desplaza de la televisión tradicional al streaming. Fox adquirió Tubi en 2020 para fortalecer su negocio de streaming y desde entonces la plataforma se ha convertido en uno de sus principales motores de crecimiento.

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Se espera que la operación se complete durante la primera mitad de 2027. Para financiar la transacción, Fox obtuvo US$12.000 millones en financiamiento puente totalmente comprometido de Morgan Stanley Senior Funding, según el comunicado.

GZ