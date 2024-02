Llegan representantes de bancos de Wall Street para observar de cerca la Argentina de Milei

Algunos de los bancos más grandes de Wall Street visitarán Argentina justo cuando Javier Milei intenta recuperarse de una gran derrota en el Congreso.

Representantes de Goldman Sachs Group Inc. y Barclays Plc visitarán la nación sudamericana a partir del 12 de febrero, dijeron personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser identificadas debido a que se trata de información de carácter privado. Ambas firmas han invitado a un pequeño grupo de clientes a unirse, agregaron las personas, que declinaron entregar más detalles. También se espera que la directora ejecutiva de Citigroup Inc., Jane Fraser, esté en Buenos Aires la próxima semana, dijo una persona con conocimiento directo del asunto.

Se espera que todas las empresas se reúnan con autoridades del Gobierno, como representantes de la oficina de Milei, el Ministerio de Economía y el banco central.

"A Milei aún le quedan vidas": el libertario enfrenta una cuenta regresiva

Los portavoces de Goldman Sachs y Barclays declinaron hacer comentarios. Un portavoz de Citi no comentó de inmediato. Las oficinas de prensa del Gobierno no respondieron a una solicitud de comentarios.

El contexto luego del revés legislativo

Las visitas se producen pocos días después de que el icónico paquete de reformas del presidente Milei se estancara en el Congreso por falta de apoyo. El miércoles, Goldman Sachs convocó una llamada virtual entre sus clientes y Federico Sturzenegger, uno de los principales asesores de Milei, donde habló sobre retrasos relacionados con el llamado paquete ómnibus, según una persona con conocimiento directo de la llamada.

El revés legislativo hizo mella en el repunte observado en los bonos soberanos argentinos desde que Milei fue elegido en noviembre con la promesa de un cambio radical para sacar a la economía del borde de su sexta recesión en una década.

LM