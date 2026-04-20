Irán duda sobre si asistir a segunda ronda de negociaciones de paz con EE.UU.

Irán tiene dudas sobre si enviar diplomáticos a Pakistán para una segunda ronda de conversaciones de paz después de que Estados Unidos mantuviera un bloqueo del estrecho de Ormuz y confiscara un barco iraní, lo que redujo las esperanzas de un avance en los esfuerzos para poner fin a la guerra.

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Teherán no tiene planes de asistir a las posibles negociaciones, aunque no se ha tomado una decisión final, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baghaei, a periodistas el lunes.

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“Hay varios indicios de que no hay seriedad por parte de Estados Unidos en avanzar en la diplomacia”, añadió.

Sus comentarios aumentaron la incertidumbre durante el fin de semana sobre si ambas partes se reunirán antes de que una incipiente tregua anunciada el 7 de abril expire el martes por la tarde, hora de Estados Unidos. Persisten diferencias sobre una serie de temas clave, incluido el programa nuclear de Irán y el control de Ormuz, una vía marítima clave para los suministros energéticos globales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que el enviado especial Steve Witkoff viajará a Pakistán para conversaciones el martes, según Fox, aunque el mandatario volvió a su retórica escalatoria en redes sociales, amenazando a la República Islámica con destrucción masiva si no se alcanza un acuerdo.

“Estamos ofreciendo un ACUERDO muy justo y razonable, y espero que lo acepten porque, si no lo hacen, Estados Unidos va a destruir cada planta eléctrica y cada puente en Irán”, dijo Trump en una publicación el domingo. “¡NO MÁS SEÑOR BUENO!”

La retórica marca un cambio abrupto respecto del viernes, cuando Trump dijo que un acuerdo con Irán estaba prácticamente finalizado. Funcionarios iraníes han negado haber cedido a demandas clave de Estados Unidos, incluido poner fin al programa nuclear del país y entregar reservas de uranio enriquecido.

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“La transferencia de materiales de uranio enriquecido nunca se discutió durante esta ronda de negociaciones, ni anteriormente”, dijo Baghaei. Ambas partes se reunieron en Islamabad durante el fin de semana del 11 y 12 de abril, aunque no se alcanzó un acuerdo formal.

Irán, que ha mantenido Ormuz prácticamente cerrado a todo salvo a sus propios envíos de petróleo desde el inicio de la guerra, anunció el viernes que reabriría el estrecho, lo que provocó una caída de los precios del petróleo. Teherán revirtió rápidamente la decisión durante el fin de semana después de que Estados Unidos se negara a levantar su propio bloqueo, y la Marina estadounidense disparó y abordó un buque de carga con bandera iraní en el golfo de Omán.

Ese fue el primer incidente de este tipo desde que Washington adoptó la estrategia de bloqueo hace una semana. El estrecho permanecía prácticamente cerrado el lunes, lo que agravaba una crisis global de suministro que se ha intensificado desde que Estados Unidos e Israel comenzaron a bombardear Irán a fines de febrero.

Alrededor de una quinta parte del petróleo mundial y del gas natural licuado fluía por este punto crítico antes del inicio de la guerra.

El petróleo subió y los futuros de índices bursátiles de Estados Unidos retrocedieron, ya que los inversores adoptaron cautela tras los reveses del fin de semana en Ormuz. El Brent subía un 5,2% a más de US$95 por barril, recuperando la mayor parte de sus caídas del viernes.

A pesar de la reticencia de Irán sobre las conversaciones, el presidente Masoud Pezeshkian dijo que no hay apetito por un regreso a los combates y que “todas las vías racionales y diplomáticas deben utilizarse para reducir las tensiones”, según la agencia estatal Islamic Republic News Agency.

“La guerra no beneficia a nadie”, añadió.

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Israel, que acordó un alto al fuego en Líbano la semana pasada, no obstante atacó objetivos en su vecino del norte el sábado, lo que ilustra la naturaleza frágil de su tregua con Hezbolá, respaldado por Irán.

El Comando Central de Estados Unidos, que supervisa las operaciones militares en Medio Oriente, emitió un comunicado en el que afirmó que el barco iraní confiscado, conocido como Touska, no cumplió durante seis horas con las advertencias de detenerse. La Marina ordenó al buque evacuar la sala de máquinas antes de disparar varias rondas desde un cañón MK45 de 5 pulgadas para inutilizarlo. Los Marines abordaron la embarcación y tomaron el control, según Centcom.

Trump dijo en una publicación en redes sociales que el barco “intentó atravesar nuestro bloqueo naval, y no le fue bien”. El buque estaba sancionado por el Tesoro y ahora está en posesión de Estados Unidos.

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Irán responderá pronto a la acción de Estados Unidos, informó el medio iraní Press TV, citando al mando militar del país.

Irán también estableció nuevas reglas de tarifas para Ormuz y dijo que el parlamento trabajaba para aprobar una ley para gestionar el estrecho, incluida la prohibición de barcos vinculados a Israel. Las embarcaciones de otros “países hostiles” no podrán pasar sin permiso del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, indicó.

El bloqueo naval de Estados Unidos permite que los barcos que transportan carga no iraní salgan del golfo Pérsico, pero no aquellos que partieron de puertos iraníes, lo que llevó a la República Islámica a volver a cerrar el estrecho.

La marina del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica emitió un comunicado el sábado por la tarde advirtiendo a las embarcaciones que no abandonen sus fondeaderos en el golfo Pérsico y el mar de Omán, y que acercarse al estrecho “será considerado cooperación con el enemigo, y el buque infractor será atacado”.

“Es imposible que otros puedan pasar por el estrecho de Ormuz mientras nosotros no podemos”, dijo durante el fin de semana el presidente del parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, quien lideró la delegación iraní en conversaciones con Estados Unidos este mes en Pakistán.

El Joint Maritime Information Center, un grupo internacional que comparte información sobre rutas marítimas, reportó múltiples ataques de fuerzas iraníes contra embarcaciones en el estrecho, así como la presencia de minas, y señaló que el nivel de riesgo general era “crítico”.

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La Marina del Reino Unido dijo que un petrolero fue interceptado por lanchas armadas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica antes de recibir disparos el sábado, y añadió que el buque y su tripulación estaban a salvo. Un buque portacontenedores fue alcanzado por un proyectil desconocido en un incidente separado frente a la costa de Omán, indicó. E India dijo que sus barcos también fueron atacados.

GZ