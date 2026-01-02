Mamdani reafirma programa socialista democrático al asumir alcaldía de Nueva York

Zohran Mamdani prometió liderar la ciudad de Nueva York como socialista democrático durante su gélida ceremonia de asunción, una advertencia para quienes creían que podría moderar sus posturas tras asumir el cargo.

El evento, que se extendió por casi dos horas el jueves, incluyó discursos de dos de los miembros del ala más progresista del Congreso de EE.UU.: la representante Alexandria Ocasio-Cortez y el senador Bernie Sanders. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, un blanco frecuente del presidente Donald Trump, también tuvo una participación. La ceremonia funcionó como una declaración de resistencia a las políticas de la Casa Blanca desde la mayor ciudad del país.

“Fui elegido como socialista democrático y gobernaré como socialista democrático”, dijo Mamdani en un discurso de unos 30 minutos ante simpatizantes, funcionarios electos y medios reunidos en temperaturas bajo cero. “No abandonaré principios por temor a que me consideren radical”.

Es la culminación del improbable ascenso al poder del dirigente de 34 años, quien reiteró muchas de las promesas de campaña que le dieron una victoria contundente en las elecciones de noviembre. Entre ellas están el cuidado infantil gratuito y el transporte en autobús sin costo, además de congelar los alquileres para los inquilinos de viviendas con renta regulada.

“Estas políticas no se tratan solo de los costos que hacemos gratuitos, sino de las vidas que llenamos de libertad”, afirmó. “Nuestro Ayuntamiento va a cambiar eso”.

Cuando Mamdani tomó formalmente juramento a la medianoche del 1 de enero en una estación de metro abandonada, se convirtió en el primer alcalde de origen sudasiático de la ciudad, el primer alcalde musulmán y el dirigente más joven de la metrópolis de casi 8,5 millones de habitantes en más de un siglo.

Esa diversidad —y lo que representa para una ciudad a menudo descrita como un crisol de culturas y religiones— fue celebrada en las palabras de Mamdani, pero también por el nuevo contralor de la ciudad, Mark Levine, y el defensor público Jumaane Williams, quienes también asumieron durante la ceremonia.

Los discursos destacaron la rica comunidad inmigrante de Nueva York y prometieron proteger a los residentes frente a las políticas de deportación de Trump. Mamdani dijo que impulsará una agenda de “seguridad, accesibilidad y abundancia”, y mencionó reiteradamente a neoyorquinos de distintos barrios donde se hablan múltiples idiomas y se practican diversas religiones.

Williams llamó la atención sobre el hecho de que el Ayuntamiento se encuentra a solo unas cuadras de la corte federal de inmigración, que ha sido un foco de tensión política en los últimos meses.

“El alivio de que estas familias sigan unidas se da mientras tantas otras están siendo separadas, y ese sentido de contradicción se extiende por los cinco distritos”, dijo Williams. Prestaron juramento junto a él personas que han sido afectadas por acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Mamdani y la nueva política

Sanders elogió al alcalde por lograr que multitudes de neoyorquinos trabajaran juntas en su atípica campaña y pidió que los ricos y las corporaciones paguen más impuestos, tanto en la ciudad como a nivel nacional.

“La clase multimillonaria de esta ciudad y de este país tiene que entender que en Estados Unidos no puede quedárselo todo”, dijo Sanders. “Estados Unidos, nuestro gran país, debe pertenecer a todos nosotros, no solo a unos pocos, y esa lección comienza hoy en la ciudad de Nueva York”.

Apuesta improbable

Mamdani era prácticamente un desconocido cuando lanzó su candidatura a fines de 2024. Llevaba tres mandatos como legislador estatal de Queens, y fue uno de casi una docena de demócratas que desafiaron al alcalde Eric Adams, que buscaba un segundo mandato tras ser imputado por cargos federales de corrupción.

Pero la campaña de Mamdani ganó impulso rápidamente en las primarias de junio gracias a un uso hábil de videos en redes sociales y a una sofisticada operación de recaudación de fondos que se extendió por los cinco distritos.

En su campaña prometió enfrentar lo que calificó como una crisis de accesibilidad. Propuso hacer gratuito el servicio de autobuses urbanos, congelar los alquileres en el millón de departamentos con renta regulada de Nueva York e implementar un programa universal de cuidado infantil gratuito para niños de entre 6 semanas y 5 años. Tras la ceremonia del jueves, Mamdani anunció tres órdenes ejecutivas centradas en la accesibilidad de la vivienda para poner en marcha su agenda.

Una cuarta medida revoca todas las órdenes emitidas después del 26 de septiembre de 2024, la fecha en que Adams fue imputado, una decisión que Mamdani dijo que ayudaría a “garantizar un nuevo comienzo” para la administración entrante.

Mamdani sacudió al establishment empresarial de Nueva York cuando ganó la primaria por más de 12 puntos, después de que prácticamente todas las encuestas mostraran al exgobernador Andrew Cuomo como el probable vencedor. Mamdani volvió a derrotar a Cuomo en la elección general, cuando el exgobernador compitió como independiente. Aunque los cargos contra Adams fueron retirados posteriormente por la administración Trump, el alcalde declinó buscar la reelección tras retirarse de la primaria demócrata.

La elección para la alcaldía de Nueva York fue una de las más competitivas que la mayor ciudad de EE.UU. había visto en más de una década, algo reflejado en los altos niveles de interés y participación electoral. Más de dos millones de personas votaron, la mayor cantidad de sufragios desde 1969, según la Junta Electoral. Mamdani ganó en cuatro de los cinco distritos, con su mejor desempeño en Brooklyn.

Primeros años

Zohran Kwame Mamdani nació en Kampala, la capital de Uganda, hijo de la directora de cine indoestadounidense Mira Nair y del académico indio-ugandés Mahmood Mamdani, de la Universidad de Columbia. Tras un paso por Sudáfrica, la familia se mudó a Nueva York cuando Zohran tenía 7 años. Creció cerca de Columbia, en Morningside Heights, y asistió a la Bronx High School of Science y al Bowdoin College, en Maine. Se naturalizó ciudadano estadounidense en 2018.

Mamdani enfrentará obstáculos inmediatos al ponerse al frente de una ciudad con un presupuesto de US$116.000 millones.

Su campaña calcula que el costo de su programa universal de cuidado infantil alcanzaría los US$6.000 millones anuales, que se financiarían mediante la imposición de impuestos adicionales a corporaciones y millonarios. Pero cualquier aumento impositivo requeriría la aprobación de los legisladores en Albany, la capital estatal, y de la gobernadora Kathy Hochul, quien previamente prometió no aumentar impuestos.

La promesa de Mamdani de congelar los alquileres en los departamentos con renta regulada también enfrenta obstáculos significativos, luego de que Adams designara tardíamente a cuatro miembros del organismo que fija esos alquileres. Es posible que esos nuevos integrantes no voten en línea con los deseos de Mamdani.

“Como cualquier alcalde, hay muchos desafíos que Zohran Mamdani va a enfrentar”, dijo Joshua Freeman, profesor emérito de historia en Queens College.

“También hay muchas variables imprevisibles que afectarán su programa y su visión, en particular los poderes limitados que tiene el gobierno de la ciudad de Nueva York en áreas clave”, agregó Freeman, al mencionar la falta de control del alcalde sobre la mayoría de los impuestos y fuentes de financiamiento.

