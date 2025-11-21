Después de una campaña marcada por acusaciones, descalificaciones y amenazas políticas, el presidente estadounidense Donald Trump recibió este viernes en la Casa Blanca al próximo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. Lo que comenzó como una relación tirante —con intercambios de calificativos como “comunista” y “déspota”— terminó en una reunión sorpresivamente cordial.

Al finalizar el encuentro en el Salón Oval, Trump elogió al dirigente demócrata que asumirá el 1 de enero y aseguró tener “mucha confianza” en su futura gestión. Incluso afirmó que está dispuesto a ayudarlo a “cumplir los sueños de todos los neoyorquinos”.

Mamdani, por su parte, describió la conversación como “productiva” y expresó que espera trabajar junto al presidente en temas clave para la ciudad.

Un tono inesperado tras una campaña hostil

El clima de la reunión contrastó por completo con los meses previos. Trump había insinuado que, de ganar Mamdani, retiraría fondos federales a la ciudad e incluso desplegaría la Guardia Nacional. El alcalde electo también había apuntado contra el mandatario, a quien llegó a describir como “déspota”.

Sin embargo, frente a la prensa ambos buscaron dejar atrás los roces. Trump aseguró haber encontrado “más coincidencias de las que imaginaba” y destacó que “absolutamente viviría en el Nueva York de Mamdani”, en alusión a los temores sobre un éxodo de millonarios por subas impositivas.

Mamdani evitó reavivar polémicas y remarcó que el foco del diálogo fue el objetivo común de mejorar la vida en la ciudad.

Según trascendió, la reunión giró en torno a tres temas centrales: seguridad pública, accesibilidad económica y estabilidad financiera. Ambos dirigentes hablaron sobre el desafío de garantizar vivienda, salud y alimentos a precios razonables, una preocupación extendida en todo el país.

Mamdani, de 34 años y hasta hace poco un poco conocido legislador estatal, dio un salto político al imponerse en la elección del 4 de noviembre, derrotando al exgobernador Andrew Cuomo. Su plataforma se centró en reducir el costo de vida y ampliar servicios públicos, desde transporte gratuito hasta guarderías sin costo y supermercados estatales con precios accesibles.

De enemigos políticos a un vínculo clave para Nueva York

Durante la campaña, Trump intentó frenar el ascenso de Mamdani acusándolo de “extremista” y sugiriendo que arrastraría a la ciudad al caos. Incluso llegó a insinuar posibles procesos judiciales o la pérdida de ciudadanía para él. Pero su estilo de “conocer a los adversarios cara a cara” lo llevó finalmente a recibirlo en la Casa Blanca.

Analistas destacan que la relación entre ambos será determinante para la ciudad más grande del país, especialmente en un contexto económico complejo.

Trump enfrenta su propio equilibrio político: pasó meses atacando al alcalde electo y ahora debe evitar mostrarse demasiado cercano a alguien a quien acusó de “comunista”. Mamdani enfrenta un dilema similar: colaborar con la Casa Blanca sin decepcionar a su base progresista.

Aunque Trump aseguró que fue Mamdani quien pidió el encuentro, lo cierto es que reuniones individuales en el Salón Oval entre presidentes y alcaldes de Nueva York no son habituales. Los anteriores jefes de gobierno de la ciudad, Bill de Blasio y Eric Adams, sólo participaron en reuniones grupales con otros funcionarios.

Según la vocera del alcalde electo, Dora Pekec, el intercambio con el presidente se enmarca dentro del proceso normal de transición. Sin embargo, la expectativa sobre la relación entre Mamdani y Trump promete seguir generando titulares en los próximos meses.

