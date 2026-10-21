Meta deberá pagar US$25.000 millones a Nuevo México por engañar a consumidores

Meta Platforms Inc. deberá pagar una histórica multa civil de US$25.000 millones al estado de Nuevo México en un caso por engaño a consumidores derivado del escándalo de Cambridge Analytica. La multa, impuesta el miércoles por el juez estatal Francis Mathew, se encuentra entre las mayores sanciones dictadas en la historia judicial de EE.UU.

La decisión se produce después de que un jurado de Santa Fe determinara que Meta había infringido más de 43 millones de veces las leyes estatales de protección al consumidor debido a decenas de declaraciones engañosas ampliamente difundidas por la empresa y sus principales ejecutivos sobre la forma en que gestionaba el discurso de odio y los datos de los usuarios.

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En su fallo, Mathew aplicó la máxima sanción posible contemplada en la Ley de Prácticas Desleales de Nuevo México, de US$5.000 por infracción, lo que habría elevado el monto a unos sorprendentes US$219.000 millones al multiplicarlo por el número de infracciones. Sin embargo, el juez redujo la cifra a US$25.000 millones. El estado había solicitado una sanción de entre US$35.000 millones y US$40.000 millones.

“La naturaleza claramente intencional y sistemática de las reiteradas declaraciones falsas de Facebook” justifica esa sanción, escribió Mathew.

“Las irregularidades de Facebook —cometidas durante años y difundidas sistemáticamente al público— afectan el núcleo mismo de las prácticas comerciales de Facebook”, afirmó.

Meta no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. En una audiencia realizada antes este mes, los abogados de Meta argumentaron que cualquier sanción de decenas de miles de millones de dólares constituiría una “violación constitucional de proporciones épicas”.

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El monto de la sanción supera ampliamente los ingresos que Nuevo México suele recaudar en un año. Para el año fiscal 2028, se proyecta que el estado obtenga US$14.800 millones en ingresos para su fondo general. Nuevo México ya goza de una sólida situación financiera y ha elevado sus previsiones de ingresos.

El fiscal general de Nuevo México, el demócrata Raúl Torrez, dijo en una conferencia de prensa que la sanción es “uno de los mayores fallos, si no el mayor, dictados por un solo estado contra una empresa en la historia de EE.UU.”.

“Esta sentencia debería ser una señal, un mensaje inequívoco para cualquiera en Silicon Valley y más allá de que Nuevo México se mantendrá firme y acudirá a los tribunales”, afirmó.

La sanción también supera el acuerdo de US$18.000 millones que Meta alcanzó este verano con la mayoría de los fiscales generales del país para resolver todas las demandas pendientes relacionadas con los daños y la adicción de los jóvenes a las redes sociales.

Acuerdos por Cambridge Analytica

El juicio de dos semanas ante el Tribunal del Primer Distrito Judicial de Nuevo México se centró en las acusaciones del estado de que Meta había mentido a los usuarios de Facebook sobre sus políticas de privacidad y sobre la forma en que manejaba sus datos tras la filtración de Cambridge Analytica hace casi una década.

El fiscal general también sostuvo que la empresa engañó al público sobre sus decisiones de moderación de contenidos y sus políticas sobre discurso de odio, y presentó pruebas de que ciertas cuentas de alto perfil no estaban sometidas al mismo nivel de escrutinio que los usuarios comunes.

Los miembros del jurado vieron testimonios en video de declaraciones judiciales del director ejecutivo Mark Zuckerberg y de la exdirectora de operaciones Sheryl Sandberg.

Meta ha estado dispuesta a pagar grandes sumas para resolver casos relacionados con la filtración de Cambridge Analytica, que involucró a una consultora política que utilizó datos obtenidos indebidamente de millones de usuarios de Facebook para dirigir propaganda electoral a votantes en favor de Donald Trump antes de las elecciones de 2016.

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La empresa, con sede en Menlo Park, California, pagó US$5.000 millones para llegar a un acuerdo con la Comisión Federal de Comercio en 2019 y pactó pagar US$725 millones en 2022 para resolver una demanda colectiva de consumidores. Meta pagó otros US$459 millones en un acuerdo alcanzado este verano para resolver casos presentados por 46 estados y dos territorios.

Sin embargo, Nuevo México ha resultado especialmente costoso para Meta, ya que optó por no sumarse a las coaliciones de fiscales generales estatales que emprendieron acciones contra la empresa y decidió actuar por su cuenta.

La sanción en Nuevo México se conoce meses después de que el estado se convirtiera en el primero del país en obtener un veredicto de un jurado contra Meta por acusaciones de que Facebook e Instagram perjudican la salud mental de los adolescentes y facilitan la explotación sexual infantil.

Ese juicio, celebrado antes este año, derivó en una multa civil de US$375 millones, seguida de un pago adicional de US$567 millones que Meta deberá hacer al estado para financiar programas destinados a combatir la crisis de salud mental juvenil.