Meta lanza Muse Wonder para competir con ChatGPT y Claude en la carrera de la IA

Meta Platforms Inc. presentó este lunes un esperado modelo de inteligencia artificial, un hito que pondrá a prueba si su inversión multimillonaria para reconstruir su organización de IA ha mejorado su tecnología lo suficiente como para competir con los líderes del sector.

Conocido como Muse Wonder, el nuevo modelo es el más potente de la empresa desde que el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, reestructuró su división de IA mediante una agresiva campaña de contratación que colocó a nuevos talentos al frente. La empresa afirma que el modelo, denominado internamente Watermelon, supone un gran salto frente a sus predecesores, con “capacidades de vanguardia” que, según sus directivos, lo sitúan a la altura de ChatGPT de OpenAI y Claude de Anthropic PBC en programación y en el manejo de cuestiones financieras o jurídicas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Comparar modelos de IA puede resultar difícil, ya que algunos son mejores en ciertas tareas y peores en otras, mientras que los parámetros de evaluación pueden manipularse y no necesariamente reflejan el desempeño de la tecnología en el mundo real. Sin embargo, si las afirmaciones de Meta se confirman en pruebas externas y Muse Wonder gana adeptos entre investigadores y desarrolladores, supondría un cambio de rumbo significativo para la empresa, cuyos modelos fracasaron estrepitosamente el año pasado en Silicon Valley.

“Se trata de auténticos modelos pioneros”, dijo el director de IA de Meta, Alexandr Wang, en una entrevista el lunes. “Realmente creemos que son competitivos con los mejores modelos que existen y, en particular, que representan lo último en trabajo de agentes personales y profesionales”.

Las acciones de Meta habían subido casi 9% en lo que va de año hasta el cierre del viernes.

Una competencia por la IA del futuro

Durante el último año y medio, Zuckerberg ha reorientado los esfuerzos de la empresa para avanzar en la carrera de la IA. Entre otras medidas, ha destinado cientos de miles de millones de dólares a construir la infraestructura necesaria para respaldar los modelos y contrató a Wang para dirigir la nueva unidad de IA como parte de una inversión de US$14.000 millones en Scale AI.

Para Wang, el lanzamiento de Muse Wonder representa la culminación de ese esfuerzo. “Este es el gran momento”, afirmó. Wang añadió que Meta ha intentado diferenciarse de sus competidores centrándose en grandes modelos para usos amplios y orientados al consumidor. El mes pasado, la empresa presentó un agente personal de IA conocido como Muse, diseñado para ayudar con tareas y recados cotidianos. El nuevo modelo pronto impulsará la versión de suscripción de esa aplicación.

“Creo que el resto del ecosistema se ha centrado realmente en la programación de agentes”, señaló Wang. “Creemos sinceramente que hemos adoptado un enfoque diferenciado para que el caso de uso del agente personal destaque de verdad”.

Chaco: dos detenidos acusados de planificar con Inteligencia Artificial un tiroteo masivo en una universidad de Corrientes

Parte de ese esfuerzo ha consistido en desarrollar las denominadas capacidades de “memoria activa” y “enfoque activo”, que permiten a un agente de IA recordar información relevante sobre un usuario a lo largo del tiempo y seguir trabajando a medida que las tareas se vuelven más difíciles. Wang explicó que Muse Wonder puede conservar información durante “días, semanas y meses”, de modo que los usuarios no tengan que volver a dar explicaciones. Su agente también podrá probar nuevas tácticas cuando se enfrente a problemas o callejones sin salida. El resultado, según Wang, es que el agente de IA para consumidores de Meta podrá gestionar tareas más complejas, incluso “ambiguas”, además de solicitudes sencillas.

Wang y su equipo de Meta Superintelligence Labs ya miran más allá de Muse Wonder. Dijo que MSL ha comenzado a trabajar en “modelos más grandes y a mayor escala”. Al mismo tiempo, el equipo intenta reducir el costo de ofrecer esa tecnología a miles de millones de personas. Muse Wonder es más grande y más caro de operar que los modelos Muse Spark más pequeños de Meta, señaló Wang, por lo que la empresa ya desarrolla versiones especializadas que espera conserven gran parte de las capacidades de Wonder y, a la vez, sean lo suficientemente eficientes como para implementarlas a gran escala.

Por ahora, Muse Wonder está disponible para desarrolladores a través de la API de Meta Model y Muse Code.

Cuando se le preguntó cómo convencería a los escépticos que aún dudan de que Meta haya alcanzado la vanguardia de la IA, Wang respondió que deberían probar el modelo y juzgar por sí mismos.

Dijo que no le preocupan los “detractores”, a los que se refirió con un improperio.