Un Ministro de Lula dice que Brasil puede mejorar sus cuentas fiscales sin fuertes recortes

Hace apenas unos meses, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, describió al ministro de Planificación, Bruno Moretti, como un “mago” del presupuesto capaz de encontrar dinero cuando el gobierno lo necesita. Ahora, Moretti asegura que el líder izquierdista puede fortalecer las finanzas públicas sin recurrir a profundos recortes del gasto si gana la reelección.

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El balance presupuestario primario de Brasil —que excluye el pago de intereses— mejoraría en dos puntos porcentuales del producto interno bruto durante un eventual mandato de cuatro años, pasando de un déficit a un superávit, dijo Moretti en una entrevista. La estrategia consistiría en desacelerar el crecimiento del gasto obligatorio, profundizando un esfuerzo que ya está en marcha, señaló.

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Frente al escepticismo de los inversionistas sobre el compromiso de Lula con la prudencia en el gasto público, Moretti es tajante. “No creo que eso sea un ajuste fiscal suave”, dijo desde su oficina en Brasilia.

Moretti, un funcionario con amplia experiencia en el presupuesto de Brasil, asumió el Ministerio de Planificación en marzo tras trabajar en la oficina del jefe de gabinete de Lula. Ha participado estrechamente en las decisiones de gasto de la administración, lo que le ha permitido seguir de cerca el aumento de las obligaciones del país. A solo un mes de las elecciones, los inversionistas todavía buscan detalles sobre cómo el presidente de izquierda planea controlar la deuda bruta, que ha aumentado cerca de 10 puntos porcentuales, hasta el 82,5% del PIB, desde que regresó al poder en 2023.

Mejorar el balance primario de Brasil es solo una parte del desafío. Ese indicador excluye el costo del servicio de la deuda pública, una de las principales preocupaciones debido a que las altas tasas de interés encarecen cada vez más el financiamiento. Brasil perdió su grado de inversión en 2015, en gran medida por una política fiscal más laxa, y desde entonces los sucesivos presidentes han tenido dificultades para sanear las cuentas públicas.

Aunque los mercados financieros siguen inquietos, el gobierno de Lula ya está dando un primer paso, dijo Moretti: su propuesta de presupuesto para 2027 contempla un superávit primario de 18.600 millones de reales (US$3.700 millones), equivalente al 0,13% del PIB.

La cifra se compara con un déficit primario proyectado del 0,4% del PIB en 2026, por lo que el presupuesto del próximo año por sí solo implicaría una mejora de más de medio punto porcentual del PIB. Para el final de un eventual nuevo mandato de Lula, la administración apunta a alcanzar un superávit primario del 1,5% del PIB.

Para fortalecer las cuentas públicas, el gobierno necesitará nuevas medidas que contengan los gastos obligatorios, dijo Moretti. Destacó la necesidad de hacer más eficientes las políticas públicas y mantener el crecimiento del gasto en línea con el marco fiscal. Sin embargo, Lula todavía debe revisar los detalles de esos planes, señaló.

Lula aún no ha dado señales concretas sobre las medidas que adoptaría en un cuarto mandato. Está siguiendo una estrategia que ya ha utilizado previamente: escuchar distintas visiones económicas entre sus aliados antes de tomar una decisión final.

Sin embargo, hay una opción de política fiscal que está definitivamente descartada: hacer que las pensiones aumenten más lentamente que el salario mínimo. “La seguridad social es un instrumento de protección social y reducción de la pobreza”, dijo Moretti.

En términos más generales, el gobierno no debe perder de vista la necesidad de demostrar cómo sus políticas mejoran el nivel de vida de los brasileños, dijo Moretti.

“La era de la gratitud terminó”, afirmó. “La gente entiende estas cosas como sus derechos, y nuestra agenda debe generar mejoras en la calidad de vida de las personas”.

Subsidios “moderados”

La carrera presidencial de Brasil está muy reñida. Las encuestas muestran que la ventaja de Lula sobre su rival de derecha, Flávio Bolsonaro, se reduce debido, entre otros factores, a la desaceleración de la economía y las repercusiones de las acusaciones de corrupción contra su hijo. Las acciones locales han avanzado con fuerza y el real ha superado a monedas comparables a medida que los inversionistas reaccionan a la pérdida de ventaja del mandatario.

La primera vuelta será el 4 de octubre, seguida de una segunda vuelta tres semanas después.

Con las elecciones cada vez más cerca, Moretti también rechazó otra de las preocupaciones de los inversionistas: el creciente uso de crédito respaldado por el gobierno y otros estímulos por parte de Lula. El presupuesto de 2027 reserva 97.900 millones de reales para préstamos subsidiados a través de fondos públicos.

Los críticos sostienen que esos programas pueden aumentar la deuda pública, aunque las operaciones no se contabilicen en el balance primario ni dentro de los límites de gasto del marco fiscal. Además, advierten que elevan los riesgos presupuestarios e impulsan la demanda en momentos en que el banco central intenta desacelerar la inflación hasta su meta del 3%.

Moretti cuestiona que el gasto en préstamos subsidiados refleje con precisión el impacto de esos programas sobre las finanzas de Brasil. Los fondos se desembolsan gradualmente, dijo, por lo que no repercuten de una sola vez sobre la deuda pública.

“Son subsidios moderados para altos rendimientos”, dijo Moretti.

Moretti también rechazó que los programas provoquen un impulso al consumo lo suficientemente grande como para complicar significativamente la lucha del banco central contra la inflación.

Las expectativas sobre los precios al consumidor también pueden verse afectadas por shocks de oferta ajenos a la política fiscal interna, dijo Moretti, quien citó el fenómeno meteorológico de El Niño y las fluctuaciones de los precios del petróleo.

“Existe un prejuicio ideológico contra el gasto público de carácter social”, afirmó.