Morgan Stanley anticipa los riesgos que corren las acciones de consumo en EE.UU

Las acciones de consumo, uno de los rincones más destacados del mercado este año, están a punto de perder su brillo a medida que aumentan los riesgos para el sector, según Michael Wilson de Morgan Stanley.

El vacilante repunte está en consonancia con la opinión de los economistas de Morgan Stanley de que el gasto de los hogares probablemente no pueda sostener la sorprendente fortaleza de los primeros tres trimestres, dijo el estratega.

Si se asigna una ponderación equivalente a los miembros del sector de consumo discrecional se observa que el desempeño se está desmoronando, mientras que el 44% de las acciones que cotizan por debajo de su promedio móvil de 200 días también apuntan a una debilidad, escribió Wilson en una nota.

“Esta acción de los precios está aumentando por la desaceleración del gasto de los consumidores, la reanudación de los pagos de préstamos estudiantiles, el aumento de la morosidad en ciertos grupos de hogares, los precios más altos de la gasolina y el debilitamiento de los datos en el sector inmobiliario”, dijo.

Las acciones de consumo discrecional de Estados Unidos, un grupo que incluye a Amazon.com Inc. y Tesla Inc., han ganado un 26% este año, el doble del avance del 13% en el S&P 500. Ese desempeño superior se topó con un muro la semana pasada, cuando el sector cayó más del 6% en un duro comercio de activos de riesgo, ya que la Reserva Federal señaló que las tasas de interés serán más altas por más tiempo en medio de su lucha contra la inflación.

Wilson no es el único que ha reducido sus expectativas del sector. Un análisis de Goldman Sachs Group Inc. muestra que, sobre una base de igual ponderación, el sector de consumo discrecional tendrá un desempeño inferior al S&P 500 en siete puntos porcentuales durante los próximos 12 meses. Además, los analistas de Jefferies Financial Group Inc. rebajaron la calificación de los minoristas Foot Locker Inc., Urban Outfitters Inc. y Nike Inc. debido a las expectativas de que los consumidores estadounidenses reducirán el gasto.

El estratega de Morgan Stanley —cuya perspectiva bajista sobre las acciones aún no se ha materializado este año— dijo que los inversionistas deberían evitar rotar hacia los ganadores al inicio del ciclo, como los sectores de consumo cíclico y relacionados con la vivienda, así como los sectores sensibles a las tasas de interés y los de pequeña capitalización. En lugar de ello, su equipo recomienda equilibrar el crecimiento defensivo de las empresas de gran capitalización con los ganadores cíclicos hacia el final del ciclo, como el sector energético y el industrial.

Mientras tanto, el estratega de JPMorgan Chase & Co. Mislav Matejka dijo que los activos defensivos pueden tener un desempeño superior hasta fin de año y recomienda una posición menos negativa hacia los sectores de minería y energía.

