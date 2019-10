Netflix emite bonos por US$2.000m ante guerra de contenidos

Molly Smith y Elizabeth Rembert

Netflix Inc. va a emitir bonos a fin de continuar reforzando su oferta de contenido original frente a la creciente competencia.

La compañía ofrecerá títulos por alrededor de US$2.000 millones entre dólares y euros, según un comunicado difundido el lunes. Los ingresos de la venta se utilizarán para fines corporativos generales, que pueden incluir compras de contenido, producción y desarrollo y posibles adquisiciones.

Netflix está emitiendo deuda después anunciar unos beneficios que superaron las estimaciones de los analistas, y de registrar un crecimiento en el mercado internacional que ayudó a calmar las preocupaciones de los inversores sobre una desaceleración en el país. La compañía consumió US$551 millones en efectivo en el tercer trimestre y avanza "lentamente” hacia un flujo de efectivo libre positivo, dijo el responsable ejecutivo Reed Hastings en una carta a los accionistas la semana pasada. Entretanto, Netflix continuará aprovechando el mercado de alto rendimiento para cubrir sus necesidades de inversión, señaló.

La compañía con sede en Los Gatos, California, reiteró sus expectativas de un gasto de capital de US$3.500 millones este año a medida que se intensifica la guerra por el contenido. Ha estado aumentando los precios -a menudo a expensas del crecimiento de suscriptores- en algunos de sus territorios más grandes, en un cambio hacia la rentabilidad ante la competencia de compañías como Walt Disney Co., AT&T Inc. y Apple Inc.

Netflix ha dependido históricamente del mercado de bonos de alto rendimiento para financiar su crecimiento, generalmente mediante la emisión de deuda tras los resultados del primer y tercer trimestre en abril y octubre, respectivamente. Su carga de deuda, incluidos los pasivos por arrendamiento operativo, ha crecido a alrededor de US$13.500 millones desde que acudió por primera vez al mercado en 2009, según datos compilados por Bloomberg.

Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co., Deutsche Bank AG y Wells Fargo & Co. están gestionando la emisión de bonos, según una persona con conocimiento del asunto. Se espera que se fije el precio de los títulos el martes, dijo la persona, que pidió que no se revelara su identidad ya que los detalles son privados.

