La red social X de Elon Musk suspendió la cuenta de la viuda de Alexéi Navalni

La cuenta de Yulia Navalnaya en la red social X, propiedad de Elon Musk, fue suspendida brevemente un día después de que se utilizara para ayudarla a desafiar al presidente ruso, Vladímir Putin, por la muerte de su marido.

La viuda del líder de la oposición Alexéi Navalni acusó el lunes a Putin de matar a su marido en un vídeo publicado en su cuenta de X. Esto se produjo cuando anunció que asumiría el papel de Navalni como líder de la oposición después de su muerte, ocurrida el viernes en un remoto centro penitenciario ruso.

El martes, su página de perfil mostraba el mensaje “cuenta suspendida” y una explicación de que el servicio “suspende las cuentas que violan las reglas de X”. Poco después, la cuenta apareció nuevamente en línea.

No estaba claro qué reglas se habían violado y el servicio de prensa de X dijo en una respuesta enviada por correo electrónico que “ahora estaba ocupado” para responder una solicitud de comentarios.

Mientras tanto, la madre de Navalni, Lyudmila, interpeló a Putin para que ordenara la liberación del cuerpo de su hijo, que las autoridades han mantenido oculto desde su muerte, el viernes, en el centro penitenciario IK-3 del Ártico.

“Hace cinco días que no puedo verlo. No me han entregado su cuerpo y ni siquiera me han dicho dónde está”, dijo en una declaración en video publicada el martes en línea y grabada frente a la cárcel. “Le hago un llamado, Vladímir Putin, porque la solución a este problema depende solo de usted. Déjame finalmente ver a mi hijo. Exijo que el cuerpo de Alexéi sea liberado inmediatamente para poder enterrarlo de manera humana”.

Traducido por Paulina Steffens.