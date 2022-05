Estados Unidos enviará un paquete de ayuda a Ucrania por US$ 40.000 millones

El Senado de Estados Unidos aprobó un paquete de ayuda a Ucrania de más de US$ 40.000 millones en una votación bipartidista de 86 votos a favor y 11 en contra, y envió el proyecto de ley al presidente Joe Biden para su promulgación.

La legislación es significativamente mayor que el paquete de ayuda de US$ 33.000 millones que Biden solicitó el mes pasado, pero recibió un apoyo abrumador.

“El mensaje que esto envía es que EE.UU. está comprometido, que vamos a apoyar a cualquier país que sea una democracia cuando haya una autocracia que intente invadirlo”, dijo el republicano de Idaho Jim Risch. “Ronald Reagan pasó ocho años derribando la Unión Soviética y liberando a los países en su órbita. No vamos a abandonar el esfuerzo que hizo. Estamos completamente involucrados”.

Biden apoya a Finlandia y a Suecia en la OTAN ante la aversión de Turquía

En una señal de cómo se mantiene el apoyo popular a la lucha de Ucrania contra la invasión de Rusia, el proyecto de ley fue aprobado por la Cámara la semana pasada con una votación de 368 a favor frente a 57 en contra.

Los únicos votos en contra en ambas cámaras provinieron de los republicanos que dijeron que les preocupa enviar dinero al extranjero y aumentar el déficit, y exigían una estrategia más clara para contrarrestar la invasión rusa por parte de la Administración Biden.

Demora en la aprobación

La aprobación final del proyecto de ley en el Senado ocurrió tras una semana de demora causada por el Senador Paul Rand, un republicano de Kentucky, que quería insertar lenguaje para dar al inspector general especial de reconstrucción de Afganistán poderes de supervisión sobre la asistencia a Ucrania. Quienes se oponen al cambio dijeron que era innecesario y que obligaría a la Cámara a volver a votar sobre la medida.

Paul votó en contra del proyecto de ley y señaló que se paga con gastos deficitarios.

“Si el Congreso realmente creyera que darle a Ucrania US$ 40.000 millones es de nuestro interés nacional, podría pagarlo fácilmente gravando a cada contribuyente con US$ 500. Supongo que eligen pedir prestado el dinero porque los estadounidenses podrían decidir que necesitan más los US$ 500 para pagar gasolina”, tuiteó Paul el jueves.

Los demócratas dijeron que la demora, que empujó la promulgación del proyecto de ley hasta la misma semana en que se agota la autoridad del Pentágono para enviar armas a Ucrania, ayudó a Rusia.

“Esto ya debería haber terminado, pero es repugnante que un miembro del otro lado, el senador junior de Kentucky, optó por hacer un espectáculo y obstruir la financiación a Ucrania sabiendo muy bien que en realidad no podía detener su aprobación. Que el senador Paul retrase la financiación a Ucrania por motivos puramente políticos solo fortalece la mano de Putin”, dijo el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, en el pleno esta semana.

Cómo será la ayuda a Ucrania

El proyecto de ley incluye US$ 19.700 millones para el Departamento de Defensa, más de US$ 3.000 millones más de lo que solicitó la Administración. Esto incluye US$ 6.000 millones en asistencia directa de seguridad para Ucrania que Biden solicitó el mes pasado y US$ 9.050 millones para reponer el inventario de armas enviadas desde el Pentágono a Ucrania. El paquete proporcionaría US$4.000 millones en financiamiento militar extranjero para Ucrania y otros países afectados por la invasión para ayudarlos a comprar armas.

El proyecto de ley también incluye US$ 8.800 millones en apoyo económico directo para Ucrania junto con fondos para reparar la Embajada de EE.UU. en Kiev, documentar crímenes de guerra y proteger contra fugas de combustible nuclear.

Además, la medida proporcionaría US$ 4.350 millones para alimentos y ayuda humanitaria a nivel mundial que serán administrados por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y otros US$700 millones en financiamiento para alimentos a nivel mundial administrados por el Departamento de Estado. La inclusión de los fondos se realizó a pesar de algunas preocupaciones de los republicanos de que la crisis alimentaria mundial no debería abordarse en el proyecto de ley.

LM