Trump enfrenta 2.000 demandas arancelarias tras su derrota en la Corte Suprema

En los días transcurridos desde que la Corte Suprema de Estados Unidos declaró ilegales la mayoría de los aranceles globales del presidente Donald Trump, más de 100 empresas presentaron nuevas demandas, lo que subraya la preocupación generalizada de que el gobierno no reembolsará fácilmente los miles de millones de dólares que ya recaudó.

Compañías que cotizan en bolsa y marcas reconocidas se han sumado a la ola de litigios. FedEx Corp. presentó una demanda el lunes, seguida por Dyson Inc., Dollar General Corp., Bausch & Lomb Inc., Brooks Brothers y Sol de Janeiro USA Inc. Filiales del gigante cosmético L’Oreal SA y de las firmas de calzado On Holding AG y Skechers USA Inc. también acudieron a los tribunales para recuperar lo pagado por importaciones.

Los magistrados guardaron silencio sobre la cuestión de los reembolsos, dejando las decisiones sobre devoluciones en manos del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, con sede en Nueva York.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Félix Lonigro: “La Corte norteamericana demostró que Estados Unidos no es China”

El viernes, el Departamento de Justicia debe pronunciarse sobre los próximos pasos inmediatos en el litigio original que llegó a la Corte Suprema, lo que podría indicar cuán rápido —o lento— está dispuesto a actuar el gobierno para resolver las crecientes reclamaciones.

Trump ha sugerido que su gobierno podría oponerse a los reembolsos, o al menos no facilitar el proceso para los importadores que han pagado más de US$170.000 millones en aranceles en los últimos 10 meses. “Supongo que tendrá que litigarse”, dijo tras el fallo del 20 de febrero, al especular que el proceso podría prolongarse durante años.

Los casos más recientes han elevado el número total de demandas relacionadas con aranceles por encima de 2.000, según un análisis de Bloomberg News. Se trata ya de una carga considerable para el tribunal de comercio y representa solo una pequeña fracción de los cientos de miles de importadores que pagaron los gravámenes anulados por la Corte Suprema.

En un comunicado, FedEx señaló que “ha tomado las medidas necesarias para proteger los derechos de la compañía como importador registrado para solicitar devoluciones de aranceles” tras el fallo de la Corte Suprema. “Si se emiten reembolsos a FedEx, emitiremos devoluciones a los remitentes y consumidores que originalmente asumieron esos cargos”.

Representantes de las otras compañías declinaron hacer comentarios o no respondieron a solicitudes de declaración. Portavoces del Departamento de Justicia y de la Casa Blanca tampoco respondieron a pedidos de comentarios.

La mayoría de las empresas que demandan han sido negocios más pequeños. Si bien muchas grandes compañías que cotizan en bolsa pudieron reorganizar cadenas de suministro, negociar con proveedores y fábricas o simplemente absorber el impacto de los aranceles, las firmas más pequeñas no siempre cuentan con la misma flexibilidad o capacidad de negociación.

Pero la entrada de grandes compañías que cotizan en bolsa como FedEx aporta un impulso adicional para que otras empresas presenten demandas.

Cuando ejecutivos de empresas más pequeñas ven una demanda de una gran corporación con abogados internos y conexiones en Washington, piensan “quizá ellos saben algo que yo no”, dijo Jason Kenner, abogado especializado en comercio que representa a demandantes en casos de reembolso.

También hay seguridad política en el número, afirmó David Craven, abogado de comercio que impulsa casos de devolución. Cuando grandes empresas como FedEx y Costco se involucran, se reduce el “temor a represalias” de la Casa Blanca, señaló Craven.

Aun así, algunas firmas podrían esperar a demandar hasta que se aclare la siguiente fase del proceso judicial y, en cualquier caso, nadie anticipa una resolución rápida. “No es dinero con el que se pueda contar en el corto plazo”, dijo Nate Herman, vicepresidente ejecutivo de la American Apparel & Footwear Association, un grupo de presión.

Próximos pasos

El Tribunal de Comercio ha estado suspendiendo automáticamente los casos de aranceles hasta que concluya la actuación de la Corte Suprema. Normalmente puede tardar más de un mes en cerrar formalmente un caso, pero las empresas ya han instado a tribunales inferiores a reabrir los procedimientos para presionar por reembolsos lo antes posible.

Los abogados involucrados han destacado declaraciones previas del Departamento de Justicia en las que aseguraba a al menos algunos importadores que serían reembolsados —con intereses— si ganaban, y que el gobierno haría concesiones sobre la autoridad del tribunal de comercio para ordenar devoluciones.

El tribunal tiene experiencia en supervisar procesos masivos de reembolso, aunque nunca de esta magnitud. Tras la decisión de la Corte Suprema que anuló en 1998 un impuesto de mantenimiento portuario sobre exportaciones, el tribunal gestionó varios miles de reclamaciones de devolución.

La batalla por los reembolsos entre importadores y el gobierno podría desencadenar otros litigios, como disputas entre importadores y minoristas u otras compañías que acordaron compartir los costos de los aranceles.

Un hombre de Nueva York presentó esta semana una demanda colectiva propuesta contra el gigante de gafas EssilorLuxottica SA para recuperar el dinero adicional que afirma haber pagado por gafas Ray-Ban debido a incrementos de precios vinculados a los aranceles. EssilorLuxottica, que tiene pendiente una demanda de reembolso, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Los consumidores no pueden solicitar devoluciones directamente a las autoridades aduaneras, incluso si las empresas traspasaron el costo de los mayores gravámenes mediante incrementos de precios. Destacados legisladores demócratas han instado al gobierno a enviar cheques de reembolso directamente a los hogares estadounidenses.