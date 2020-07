Todos politizan los derechos humanos

Ramesh Ponnuru

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, publicó un informe sobre derechos humanos la semana pasada. Escrito por una comisión que nombró, afirma que todas las personas tienen derechos inalienables que los gobiernos están obligados a respetar, y que estos derechos están protegidos tanto en la Constitución de EE.UU. como en la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Señala que Estados Unidos no siempre ha respetado estos derechos, especialmente en su trato histórico a los pueblos negros e indios estadounidenses. Pero concluye que “es urgente defender enérgicamente los derechos humanos”, tanto en casa como en todo el mundo.

Los progresistas podrían haber respondido a este informe elogiando tales sentimientos objetables mientras responsabilizaban a la Administración Trump por no ser una defensora de los derechos humanos.

Ningún gobierno tiene un historial perfecto en estos temas, porque hay demasiados intereses económicos y geopolíticos en competencia por los derechos humanos para guiar la política exterior en todo momento y lugar. Pero los derechos humanos han sido más un asunto de segundo plano bajo Trump.

Los saudíes recibieron exenciones de las sanciones, Trump tardó en defender a los manifestantes en Hong Kong, y las políticas de inmigración llevaron a una catástrofe humanitaria en la frontera con México.

Los progresistas podrían haber atacado directamente la hipocresía de la Administración.

En cambio, eligieron la puerta número dos: criticar el informe por poner demasiado énfasis en la libertad religiosa y prestar atención a las opiniones de los fundadores de Estados Unidos. La comisión observó que para los fundadores, “entre los derechos inalienables que el gobierno debe garantizar” se encuentran la libertad religiosa y el derecho a la propiedad, y se entiende que estos incluyen “la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”.

El New York Times informó que los “expertos” —todos ellos aparentemente— rechazaron la idea de que algunos derechos son más importantes que otros. “Los derechos humanos no son una aventura de elección propia”, citó un funcionario de Amnistía Internacional. Center for American Progress publicó una carta de líderes religiosos progresistas rechazando la idea de una “jerarquía de derechos” y la “politización de los derechos humanos”.

De hecho, todos, inevitablemente, eligen entre los derechos. Amnistía Internacional cree que las mujeres embarazadas tienen derecho al aborto y los niños no nacidos no tienen derecho a la vida. Cree que el control de armas es necesario para garantizar el derecho a la seguridad física. Estos son temas de controversia política en EE.UU., y quejarse de “politización” es, por lo tanto, una retórica vacía.

Todos entienden también que algunos derechos son más fundamentales que otros. El derecho a votar es de vital importancia, pero un gobierno puede respetar ese derecho al establecer 18 años (o 17, o 16) como la edad mínima para votar. Ningún gobierno, por otro lado, puede excluir legítimamente a los menores del derecho a la protección contra el asesinato.

El artículo del Times también se queja de que la comisión está “enraizada” en la idea de “ley natural”, que “los estudiosos de los derechos humanos consideran un código para ‘derechos otorgados por Dios’”. Sin embargo, lejos de ser una idea extrema, la noción de que los seres humanos están “dotados por su Creador” de derechos inalienables aparece al comienzo de la Declaración de Independencia.

El informe menciona la ley natural una vez, cuando discute varias escuelas de pensamiento y niega que la fundación resolviera sus diferencias. Afirma la libertad religiosa de todos, “independientemente de su fe”.

La mayoría de los progresistas quieren que EE.UU. promueva los derechos de aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo en otros países, mientras que la mayoría de los conservadores no lo hacen.

Pero ninguna de las partes está siendo franca. La comisión dijo que el aborto, la acción afirmativa y otros temas dividen a sus miembros. Solo por implicación sugirió que EE.UU. no debería luchar por estas causas. Los críticos, por su parte, dicen tonterías sobre cómo todos los derechos están interconectados y son iguales para evitar decir lo que realmente quieren: que la política exterior de EE.UU. debería tratar la comprensión liberal moderna de la libertad sexual como a la par de los derechos a la libertad de discurso, religión y reunión.

Los estadounidenses no están de acuerdo entre ellos sobre estos temas, que se han convertido en centrales para el debate sobre los derechos humanos. Y así, los sentimientos de la comisión de derechos humanos, que alguna vez se habrían considerado inocentes e incluso banales, ahora se registran en algunos sectores como peligrosos y divisivos.