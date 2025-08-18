Con estrategias muy distintas, LLA y el peronismo presentaron sus candidatos para las elecciones del 7 de septiembre en PBA

“Hubo dos estrategias distintas por parte de La Libertad Avanza (LLA) y Fuerza Patria. En LLA hubo un ordenamiento muy centralizado en Karina y Javier Milei, dejando afuera a Santiago Caputo y a otros actores de la fuerza", examinó Alberto Quevedo, sociólogo especializado en comunicación política, quien en el piso de "QR!" hizo una lectura de la presentación de candidaturas por parte de los dos principales espacios de cara a las elecciones legislativas bonaerenses del próximo 7 de septiembre.

"Se negoció distrito por distrito. En algunos lograron acuerdos con los gobernadores y en otros van separados, pero la apuesta del partido es muy centralizada, con figuras que no vienen de la política sino de los medios de comunicación o el espectáculo", añadió Quevedo en el programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 22, en referencia a las candidaturas de “Tronco” Figliuolo, Virginia Gallardo, Jorge Porcel Jr, Karen Reichardt y el Turco García.

Sobre los fundamentos de la estrategia, el sociólogo señaló: “No hay otros cuadros. Lo único que les importa es que [los candidatos, en caso de ser electos] levanten la mano cuando tengan que votar en el Congreso Nacional. Les interesa que sea gente de confianza, no que piensen", explicó, y luego completó: "Creen que lo que gana es la 'marca Milei', no los nombres. Esta no es una renovación por nuevos dirigentes de la producción o los sindicatos. Buscaron poner personas que puedan ser conducidas por el presidente”.

En cambio, respecto de Fuerza Patria, observó diferencias sustanciales: “Apostó a la unidad, aunque sea forzada. En Tucumán, por ejemplo, se unieron todos. Sus candidatos vienen del ámbito político, sindical o de movimientos sociales. No son caras nuevas. Es gente con trayectoria dentro del campo de la política”, mencionó.

El conductor del programa, Pablo Caruso, comentó: “Se nota que la de Fuerza Patria es una lista más a la defensiva que al ataque”. Quevedo respondió: “Forzada en algunos casos, sí. Hay heterogeneidad, pero armar todos juntos con el mismo objetivo es un logro. Lo que sigue pendiente es quién manda en el peronismo, porque no hay un liderazgo nacional como sí lo hay en LLA, que todo fue ordenado por Karina y Javier Milei”, contrapuso.

Sobre el solapamiento de las campañas derivado del desdoblamiento de los comicios en provincia de Buenos Aires que dio como resultado que las elecciones legislativas bonaerenses estén estipuladas para el 7 de septiembre, mientras que las nacionales tendrán lugar el 26 de octubre, Quevedo advirtió: “Veo confusión. Los ciudadanos no saben qué se va a votar. En la provincia de Buenos Aires, la luz la van a dar los intendentes. En octubre tendrá lugar la pelea del kirchnerismo versus la libertad".

