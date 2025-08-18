Tras el cierre de listas, el proyecto hegemónico de LLA, la unidad peronista de la supervivencia y el papel secundario del PRO

Se ordenó el escenario político de cara a octubre. La Libertad Avanza y Fuerza Patria consiguieron cerrar sus listas de forma ordenada y serán los grandes protagonistas de la campaña de cara a octubre. Con perfiles diferentes, Jorge Taiana y José Luis Espert representarán las dos caras de la polarización. Fuera de este esquema, cada partido tendrá sus propios desafíos: la identidad de los macristas deglutidos por los libertarios, la fragmentación de los radicales sin liderazgo nacional y el futuro del frente de gobernadores centristas.

Los candidatos se definieron por distrito. Por eso, hablar de un único cierre puede ser reduccionista. Sin embargo, los analistas coinciden en que, tal y como está planteada la campaña, en los próximos meses la polarización será el eje ordenador de la política. Si bien hay un gran sector de la población que no se siente representado por el mileísmo y el peronismo, al menos hasta ahora y a pesar del intento de los gobernadores, ningún espacio logra superar esta dicotomía.

En diálogo con PERFIL, Facundo Nejamkis, director de Opina Argentina; Cristian Butié, de CB Consultora; y Santiago Giorgetta, de Proyección Consultores, analizaron el panorama actual de los principales espacios más competitivos que se presentarán en las elecciones de medio término.

La Libertad Avanza: la construcción de Karina Milei

En La Libertad Avanza, Giorgetta destacó el rol de la hermana del presidente. “Karina Milei cerró de una forma muy particular. Es destacable cómo una persona con poca experiencia logró vencer a varios caudillos políticos”, sostuvo.

La estrategia del oficialismo fue diferente en cada distrito. “En algunos lugares, como Mendoza o la Ciudad de Buenos Aires, con Luis Petri o Patricia Bullrich, La Libertad Avanza salió a ganar con dirigentes con mucho nivel de conocimiento. Pero en otros lugares hubo sorpresas, como en Córdoba, con Gonzalo Roca, que es prácticamente desconocido en el mapa político local, se puso la marca por delante de las personas”, reflexionó Butié.

La Libertad Avanza pretende nacionalizar la campaña y profundizar el slogan con el que presentó a sus candidatos provinciales en Buenos Aires: “Kirchnerismo nunca más”. El presidente, Javier Milei, será quien se ponga al hombro la convocatoria a las urnas.

Para Nejamkis, “una de las notas distintivas de este cierre es la facilitación que tiene la institución presidencial para generar una oferta unificada y homogénea en todo el país”. Según el consultor, el cierre de La Libertad Avanza no tuvo mayores sorpresas, aunque sí demostró sus ambiciones de poder y anticipó movimientos de cara a la segunda etapa de su gestión. “Con Petri podemos pensar que se está construyendo una candidatura para la gobernación de Mendoza porque si ganás esta elección tenés muchas chances. Y, además, generás un lugar para renovar el Gabinete”, describió.

La alianza que firmó Karina Milei con el PRO no significó que los macristas se quedaran con lugares preponderantes en las listas. La hermana del presidente tampoco se congratuló con una parte de los dirigentes que apoyaron las medidas del gobierno en esta primera etapa. “Es claro que el proyecto político de Milei tiene ambiciones hegemónicas. No están construyendo una coalición electoral al estilo del parlamentarismo europeo, sino que tienen características similares a la construcción peronista”, agregó Nejamkis.

Butié se imagina una elección similar a la de 2017, cuando Juntos por el Cambio obtuvo el 41% de los votos a nivel nacional. “En ese momento se hablaba de una vuelta de Cristina y también había estabilidad. Se pintó una parte del país de amarillo y se pensó que iba a haber macrismo por veinte años y ya sabemos lo que pasó. Por eso, creo que el resultado de esta elección poco tiene que ver con lo que pase en 2027”, sostuvo.

Fuerza Patria: el candidato del consenso

Después de semanas de internas y peleas, el peronismo cerró una lista con representación de diferentes sectores. Según Butié, “la unidad era una condición sine qua non de la supervivencia”. Por su parte, Nejamkis destacó que en este proceso “se advirtió un sacrificio de todos por lograr la unidad”. Y Giorgetta puso el foco en que el espacio “consiguió tener orden luego de un cierre traumático”, en referencia a las candidaturas para la legislatura bonaerense.

Los expertos coincidieron en poner la lupa en el rol que tendrá de ahora en adelante Taiana, el primer candidato por la provincia de Buenos Aires. “Su virtud principal es que no tendrá fuego amigo. Se trata de un dirigente que tiene un consenso interno importante, pero además es una figura con una representación histórica e irreprochable en el peronismo”, subrayó Giorgetta.

La elección de Taiana implica que deba enfrentarse con el diputado y experto mediático José Luis Espert. Según quien lo analice, se trata de una buena decisión o de un desafío.

“Se podría pensar que Taiana puede ser un tanto anodino para la campaña y quizás no es el candidato ideal para movilizar a los votantes de Fuerza Patria. Pero al mismo tiempo es un contrincante más difícil para alguien como Espert. Es más fácil insultar a Máximo Kirchner o a Axel Kicillof que a Taiana, que es un hombre que no levanta la voz, que no está vinculado a casos de corrupción o a medidas escandalosas”, reflexionó Nejamkis.

El PRO: menos que la UCR en Juntos por el Cambio

Una de las grandes noticias que dejó el cierre de listas es el lugar en el que quedó ubicado Mauricio Macri. Según Butié, “el PRO asumió las consecuencias de la elección de mayo (la de Capital Federal) y sus dirigentes dieron un paso al costado”. El consultor dice que todavía no es momento para hablar de una “desaparición” del partido amarillo, sino de un cambio de época. “Se trata de un partido que tuvo proyección nacional y que ahora quedó reducido a una fuerza local que debe concentrarse en conservar su bastión en 2027, la Capital Federal”, agregó.

Nejamkis habló de manera directa de “la deglución del PRO por parte de La Libertad Avanza” y destacó que nada de la identidad del partido tenga presencia en la alianza que firmó con el oficialismo nacional. “No deja de ser llamativo que uno de los espacios que fue tan relevante para la política argentina hasta la última elección, haya desaparecido como marca. Sus dirigentes no fueron incorporados como miembros del PRO, sino que fueron sumados a La Libertad Avanza”, sostuvo.

En la misma línea, Giorgetta subrayó que el macrismo ni siquiera hizo el intento de colocar candidatos para la Legislatura bonaerense con aquellos intendentes que decidieron quedar afuera del acuerdo con La Libertad Avanza. “Creo que fue una decisión de Macri porque hasta dejó lugares vacantes. Había municipios en donde tenían una gran chance electoral como terceras vías, pero no la aprovecharon”, remarcó.

Los tres expertos, de todas maneras, aseguraron que no es posible anunciar la muerte definitiva del PRO. En definitiva, la política es dinámica y siempre puede aparecer alguna novedad. En principio, en octubre habrá señales amarillas.

El radicalismo: territorio sin conducción

Con el cierre de listas la Unión Cívica Radical ratificó que hoy es un partido atravesado por la fragmentación. En la primera etapa del gobierno de Milei, hubo radicales que se convirtieron en opositores férreos como Facundo Manes y Martín Lousteau; otros que trabajaron como aliados, como el diputado Rodrigo de Loredo o el gobernador Alfredo Cornejo; y otros que directamente se convirtieron al libertarianismo, como los famosos “radicales con peluca”.

El sector anti-mileísta no logró constituirse y presentarse con un único sello en los distintos distritos. El sector mileísta tampoco resultó un gran ganador. Sin ir más lejos, De Loredo se quejó en público del lugar que le habían propuesto y dijo no aceptar un acuerdo con los libertarios porque no iba a ser sumiso. Cornejo, por su parte, debió aceptar que el primer candidato en su provincia sea Petri, su histórico adversario local.

Giogetta describe a la UCR como “un espacio sin rumbo” y pone como ejemplo del mal momento que atraviesa el partido la no participación de la histórica lista 3 en la provincia de Buenos Aires.

Según Butié, el radicalismo es hoy un partido de no más de 5 puntos. “Con la conformación de Juntos por el Cambio se asumieron como actores de reparto, el lugar que ocupa hoy el PRO en el acuerdo con La Libertad Avanza. Y, en esa escala, los radicales quedaron un escalón más abajo todavía”, dijo.

Nejamkis definió al radicalismo como un “dodecaedro”, una figura geométrica con doce caras. Según el consultor, la situación que atraviesa el partido no es más que la profundización de un proceso que comenzó en 1997. “Siempre necesita un actor externo que defina la forma en la que se debe enfrentar al peronismo”, sostuvo y remarcó que el partido cerró alianzas con el Frepaso, con Cristina Fernández de Kirchner y con Mauricio Macri.

Al mismo tiempo, en la actualidad el radicalismo gobierna en provincias y municipios y puede ser un aliado interesante para disputar territorialidad. “La duda es si esta fragmentación se puede resolver, una vez más, de la mano del peronismo que ahora constituye Provincias Unidas”, se preguntó Nejamkis.

Provincias Unidas: proyecto político o alianza circunstancial

El lanzamiento de Provincias Unidas generó expectativas. Ignacio Torres, Maximiliano Pullaro, Martín Llaryora, Claudio Vidal y Carlos Sadir presentaron su espacio poco antes del cierre de listas y si bien su intención no es competir como frente unificado en octubre, se entusiasman con la nueva composición del Congreso. Su objetivo mayor es construir un candidato a presidente para 2027.

En las primeras semanas tuvieron problemas internos, sobre todo con Juan Schiaretti. El exgobernador cordobés le dio el visto bueno a candidaturas como las de Florencio Randazzo y generó malestar en el grupo de los cinco mandatarios, que están convencidos de que su propuesta se debe enfocar en dirigentes nuevos con capacidad de mostrar gestión. Además, ya tuvieron inconvenientes con el uso del sello partidario.

Todavía es pronto para saber si se trata de un espacio con posibilidades reales de proyectarse en el tiempo o si se trata de una aventura típica de los años electorales. Según Butié, en la actualidad es un espacio que a nivel nacional puede tener entre 7 y 9 puntos sin chances de superar la polarización. Sin embargo, sostuvo que puede tener mayor volumen si se piensa en 2027.

“Schiaretti en Córdoba puede perder con La Libertad Avanza, pero los 30 puntos que saque en su provincia van a ser 30 puntos nacionales. Lo mismo con Pullaro en Santa Fe”, aseguró.

Nejamkis, desde hace un tiempo, advierte la existencia de “una franja de votantes que se perciben como ni-ni, ni mileístas ni macristas, que demandan la aparición de un espacio que los represente”. Provincias Unidas podría llegar a convertirse en eso en el futuro si es que encuentran, dicen el consultor, un liderazgo claro.

Giorgetta es menos optimista. El consultor destacó que “el grupo se lanzó con fuerza, pero parece diluirse día a día, al punto que no logró cerrar acuerdos que tenía fáciles”. Puso como ejemplo que en provincia de Buenos Aires el espacio se presente con diferentes vertientes, “lo que hace que pierda aún más peso”, o que en Córdoba no haya logrado cerrar una alianza con dirigentes como Natalia de la Sota. Desde su perspectiva, Santa Fe es el único territorio donde tiene espalda, mientras que Chubut aún es una incógnita.