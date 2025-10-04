Rodolfo Tailhade: "Los candidatos de La Libertad Avanza están en rebelión y no quieren hacer campaña"

"Hace mucho tiempo que el periodista Santiago Cúneo viene diciendo que, cuando era amigo de Milei, un día éste le confesó que estaba asesorando narcos", expresó el diputado nacional de Unión por la Patria Rodolfo Tailhade en diálogo con Pablo Caruso, conductor de "QR!". Lo hizo al ser consultado sobre las posibles razones por las que el presidente sostiene a José Luis Espert, cabeza de lista de La Libertad Avanza en las próximas elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

Tailhade conjeturó en declaraciones al programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 22 que las razones, en su visión, no serían políticas sino de otra índole, e incluso sostuvo que es posible que Javier Milei mismo conozca a Fred Machado, acusado por narcotráfico y con pedido de extradición por parte de la Justicia de Estados Unidos. Machado transfirió 200 mil dólares a Espert, quien reconoció haber recibido ese dinero, pero se excusó diciendo que lo hizo porque fue "ingenuo".

"Se está diciendo que los candidatos de La Libertad Avanza están en rebelión y no quieren hacer campaña mientras el número uno de la lista sea un tipo que está claramente vinculado con el narco", mencionó Tailhade, y subrayó que el sostenimiento de Espert está dado únicamente por Milei. "Hay algunas cuestiones oscuras que explican el apoyo", completó.

Reunión Milei-Espert en Olivos, mil versiones y tuit del candidato a Feinmann: "No me bajo nada"

El legislador explicó con sumo detenimiento los lazos entre Espert y "la pista guatemalteca" donde se entrecruzan negocios de Machado en ese país relacionados con el sector de la minería. "Los emprendimientos mineros son muy viables para el lavado de dinero", apuntó.

Hacia el final de la entrevista, Tailhade se refirió además a las relaciones que existen entre el abogado Francisco Oneto —quien compartió estudio con Diego Spagnuolo, exfuncionario de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) envuelto en una causa judicial por currupción—, y Fred Machado. Y también criticó con dureza el rol de la Corte Suprema en el pedido de extradición del acusado de narcotráfico.

FPT