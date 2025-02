Aldo Abram: "Durante la segunda mitad de 2025, podríamos ver una inflación mensual cercana al 1%"

En una reciente entrevista con Canal E, el economista Aldo Abram detalló las proyecciones de inflación en Argentina para 2025 y la estrategia del gobierno para contenerla, además de abordar los desafíos económicos tanto internos como internacionales.

Proyección de la inflación para 2025

El entrevistado pronosticó una inflación cercana al 2% para el inicio de 2025 y explicó que su estimación se basa en un relevamiento semanal de precios, que indicaba una inflación mensual del 2% en enero, con expectativas de que se mantenga en niveles similares hasta el segundo trimestre del año. "Nuestra estimación es que la inflación podría perforar el piso del 2% en febrero y continuar así durante todo el año", aseguró Abram.

Sin embargo, el economista subrayó que la estacionalidad de marzo podría generar un leve aumento, situando la inflación en torno al 2,1%. "Creo que el impacto del 'crawlling peg' será más notorio en enero que en febrero, pero aún así el 2% es el objetivo para todo 2025", agregó el economista, quien anticipó un pronóstico anual de inflación alrededor del 23%.

Desafíos en los rubros de tarifas y bienes esenciales

Uno de los rubros que más preocupa a la población es el de "vivienda, agua, electricidad y gas", que ha mostrado incrementos mucho mayores a la inflación promedio. Abraham explicó que estos aumentos están ligados a las políticas de tarifas y los esfuerzos por reducir subsidios. "Será un rubro que seguirá por encima de la inflación promedio durante todo el año", destacó, y agregó que el gobierno buscará manejar la política monetaria de forma tal que logre bajar la inflación al 1% en los próximos años.

El economista también se refirió a la mejora en el rubro de vestimenta y calzado, que actualmente muestra una caída deflacionaria. "La apertura económica en Argentina está permitiendo que sectores anteriormente beneficiados por las restricciones a las importaciones ajusten precios", explicó, destacando que, con la eliminación de barreras comerciales, los empresarios se ven obligados a ofrecer productos de mejor calidad a precios más competitivos.

El impacto de las políticas monetarias y la tasa de interés

Abram también habló sobre la política monetaria en Argentina, señalando que el Banco Central será prudente en la baja de tasas de interés, dado que la inflación está comenzando a estabilizarse. "La emisión de pesos en diciembre permitió al Banco Central tener un mayor control sobre la moneda, pero ahora debe absorber esos pesos para evitar una depreciación de la moneda en los meses de febrero y marzo", explicó.

Además, el economista apuntó que la política monetaria austera continuará siendo clave para lograr una inflación anual de un solo dígito en los próximos años. "Creo que durante la segunda mitad de 2025, podríamos ver una inflación anual cercana al 1%", adelantó Abram, quien destacó que aún es necesario consolidar la solvencia del Banco Central, que actualmente no posee reservas propias suficientes.

Preocupaciones sobre el contexto internacional

En cuanto a la situación económica global, el entrevisado mostró preocupación por las posibles represalias comerciales de China, tras las medidas adoptadas por Estados Unidos. "Creo que no veremos aranceles de China a Argentina, pero la incertidumbre internacional afecta directamente a las economías emergentes como la nuestra", añadió.

Además, destacó que las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos tendrán un impacto en Argentina, al generar mayor incertidumbre y afectar los precios internacionales.

"Si la Fed no puede reducir las tasas de interés como se esperaba, esto podría perjudicar a Argentina, ya que necesitamos inversiones extranjeras para sostener nuestra economía", mencionó.

Perspectivas de inflación en Estados Unidos y su efecto en Argentina

Abram también opinó sobre la reciente inflación en Estados Unidos, que no mostró la caída esperada. Según él, esto refuerza la idea de que la Reserva Federal será más cauta en sus decisiones de política monetaria. "Esto no es positivo para Argentina, ya que necesitamos que los inversores lleguen a nuestro país, no que busquen refugiarse en Estados Unidos”, añadió.

En resumen, el economista ofreció una visión matizada sobre la inflación en Argentina, considerando tanto los factores internos, como las políticas monetarias y el impacto de la economía global. A pesar de los desafíos, destacó que el país “podría lograr una inflación más baja y una recuperación económica moderada para finales de 2025”.