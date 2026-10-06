Actividad parlamentaria: “La idea es que a fines de noviembre se llegue a tener un presupuesto aprobado”

La actividad parlamentaria vuelve a tomar ritmo con una agenda cargada de proyectos que tendrán tratamiento durante las próximas semanas. En este contexto, este medio se comunicó con la periodista parlamentaria, Mariana Mei, quien explicó cuáles serán las principales iniciativas y anticipó el escenario legislativo de cara a las sesiones de octubre y noviembre.

En relación con el proyecto oficialista sobre la cuestión Malvinas, Mariana Mei señaló que las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores retomarán el debate. “Se reanuda la actividad en comisiones, pero una actividad muy intensa que además es la previa a seguramente una sesión este 7 de octubre”, explicó.

El proyecto vinculado a las Malvinas es uno de los temas a tratar

Sobre la iniciativa vinculada a las Islas Malvinas, sostuvo: “Se va a seguir debatiendo el tema de la cuestión Malvinas, el proyecto del oficialismo Malvinas Atlántico Sur, que recordemos, penaliza a las empresas que allí operen y además crea un comité de seguridad nacional”.

Sin embargo, Mei aclaró que ese proyecto no llegaría a la próxima sesión y destacó otros temas que sí podrían avanzar. “Lo que entraría esta semana, de haber sesión en diputados, recordemos que tiene que ver con morosidad, con discapacidad y también la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central”, afirmó.

Además, explicó que la composición de las comisiones tiene un peso determinante en los dictámenes: “Esto no es una cuestión, es una cuestión numérica más que nada, porque obviamente hacer oficialismo y haber leído bien las últimas elecciones, tiene más cantidad de legisladores en las comisiones, por supuesto, más representación”.

Cuándo empieza a tratarse el Presupuesto 2027

Uno de los temas centrales será el Presupuesto 2027, cuyo tratamiento comenzaría formalmente el 13 de octubre. “Se empezaría de lleno a meterse con el tema a partir del 13 de octubre”, anticipó la periodista.

A su vez, remarcó que el proyecto ya genera controversias y vinculó parte de la discusión con el debate por discapacidad: “La idea es que a fines de noviembre se llegue a tener un presupuesto aprobado y también se analiza que haya excepciones extraordinarias porque también es un requisito que siempre el Fondo Monetario le pide al Gobierno tener un presupuesto aprobado”.