Desde el sector yerbatero aclararon la controversia por el uso de glifosato en la producción de yerba mate

El presidente de la Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones y productor yerbatero, Edgar Gustavo Hein, pasó por Canal E y se refirió al cambio normativo sobre el uso de glifosato en Misiones y cuestionó la información que circula en redes sociales sobre la utilización de este herbicida en las plantaciones de yerba mate.

Edgar Gustavo Hein aclaró que la prohibición del glifosato nunca llegó a estar vigente. “Bueno, en realidad, la prohibición como tal nunca tuvo vigencia porque se pautó que estaría prohibido a partir del año 2025, después se hizo una prórroga, así que en la práctica nunca estuvo prohibido. Se siguió usando”, explicó.

Apuntan contra la difusión de información falsa en el sector yerbatero

En ese sentido, cuestionó algunas versiones difundidas públicamente: “Últimamente, sobre todo a través de las redes sociales, se ha generado una una ola de información falsa que no responde a la realidad respecto de la aplicación de este fitosanitario y que puede llegar a confundir sobre todo a los consumidores que no conocen cómo es el trabajo en el sector yerbatero”.

Hein explicó que el producto se utiliza para combatir malezas y no se aplica directamente sobre las plantas de yerba mate. “El glifosato es un herbicida que se usa para el control de malezas en las plantaciones, en las diversas plantaciones, entre ellas la yerba mate. La aplicación del herbicida se da sobre las malezas, no sobre la planta de yerba mate”, sostuvo.

Además, remarcó que el contacto con el suelo impediría que el producto llegue a la planta por las raíces: “No existe una aplicación directa sobre la plantación de yerba mate y no existe riesgo de contaminación vía las raíces”.

Cómo se aplica el glifosato

Respecto de los límites establecidos para los residuos, el dirigente señaló: “Hay un límite de presencia en el producto que es 0,5 miligramos por cada kilo de hoja de producción”. Y agregó: “Pero tranquilamente podemos decir que estamos muy por debajo de eso, porque como dije, como aclaré, la aplicación se da sobre las malezas, no sobre la plantación de yerba mate”.

También destacó los principales mercados internacionales para la yerba mate argentina. “El principal mercado para la yerba mate de exportación es Medio Oriente, fundamentalmente Siria y el otro mercado importante está situado en Latinoamérica, que es Chile, y bueno, después se exporta a casi todos los países del mundo”, indicó.