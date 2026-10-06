El analista político, Roberto Bacman, habló con Canal E y evaluó el avance de las derechas en América Latina, el escenario político argentino y el impacto del malestar económico sobre los oficialismos. También habló de la polarización de cara a 2027.

Roberto Bacman sostuvo que existe un avance de las derechas a nivel internacional y consideró que ese fenómeno se combina con otro factor: el desgaste de los gobiernos de turno. “Es innegable que hay un avance de las derechas en el mundo, no hace falta que yo lo diga”, afirmó.

Complicaciones en los oficialismos a nivel regional

Según desarrolló, “parecería ser también que hay una tendencia a la derrota de los oficialismos”, una dinámica que, según planteó, debería ser observada por el Gobierno argentino. “Esto también debería preocupar a Milei acá en Argentina. Es probable que la gente tenga la paciencia más corta”, señaló.

Bacman vinculó ese fenómeno con la situación económica internacional y con los cambios en el escenario global. En particular, destacó el crecimiento de China y su impacto sobre Estados Unidos y Europa. “Esto es una realidad, el avance de China, la posibilidad de competir con China, Estados Unidos intentó pararlo y no lo puede parar”, sostuvo.

Al referirse específicamente a Argentina, aseguró que una encuesta que realizó recientemente mostró un dato que considera relevante: “El 52% de los argentinos quiere un cambio de rumbo”.

Qué tipo de cambio quieren los argentinos

El analista político mencionó que ese cambio no se limitaría a la política económica. “No es simplemente un cambio de rumbo de la economía, es un cambio de rumbo del modelo que hoy tenemos”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que también existe una demanda vinculada al rol del Estado: “La gente necesita un Estado más presente”. Y agregó: “La crisis que hay en la salud pública, en la educación pública, hace que la gente esté muy preparada para un cambio”.

Sobre la misma línea, describió el estado de ánimo social: “El hartazgo, sí, está llegando el momento del hartazgo, y por suerte está llegando, y que ojalá sea en las urnas”.