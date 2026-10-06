El economista, Luis Palma Cané, en diálogo con Canal E, analizó el respaldo de Estados Unidos al gobierno de Javier Milei, el avance de la centro derecha en América Latina y Europa y el impacto de Brasil sobre el Mercosur y las exportaciones argentinas.

Luis Palma Cané consideró que las nuevas declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ratifican el respaldo político y económico desde Washington al gobierno de Javier Milei. “Yo creo que está claro el apoyo político que tiene nuestro país”, sostuvo.

El papel fundamental que tiene Donald Trump

Según desarrolló, la posibilidad de que Estados Unidos vuelva a brindar asistencia financiera a Argentina confirma el respaldo de Donald Trump: “La decisión del secretario del Tesoro, Bessent, de ninguna manera puede ser independiente de la opinión del presidente Trump o del Poder Ejecutivo en general”.

Cané también advirtió sobre el escenario financiero local y planteó la posibilidad de nuevas tensiones cambiarias. “Estamos con un salvavidas de alguna manera”, señaló, aunque aclaró que, a diferencia de la visión del ministro de Economía, considera que puede existir “algún problema pre-electoral”. En ese sentido, agregó: “Me parece que estamos tomando las vaguadas por un posible cimbronazo en el mercado cambiario”.

Al analizar el escenario político internacional, destacó un avance de los espacios de derecha tanto en Europa como en América: “Lo cierto es que la elección en Brasil, si bien hay balotaje, todo indica que la va a ganar en la segunda vuelta a Bolsonaro, que es de la derecha”.

La importancia de Brasil para el comercio regional

Para el economista, el peso de Brasil en la región vuelve especialmente relevante ese proceso. “Brasil tiene la mitad del Producto Bruto de América Latina y el tamaño más importante en población”, explicó.

Además, vinculó este fenómeno con lo que ocurre en Europa y señaló que, “la cantidad de países que están en ese movimiento” permite hablar de un verdadero “oleaje, digamos por así decirlo, de la toma del poder por parte de la derecha”.