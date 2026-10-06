Se encontraron residuos microbianos en feedlots argentinos: “La inocuidad de la carne no se afecta de ninguna manera”

El investigador principal del CONICET, Sergio Sánchez Bruni, explicó para Canal E el alcance de un estudio realizado en 27 feedlots argentinos y pidió interpretar sus resultados dentro del contexto en el que fueron obtenidos.

“Los resultados hay que interpretarlos dentro del contexto del periodo 2021-2023, que es previo a una resolución del SENASA, la 445-2024, en donde prohíbe el uso de todos los promotores de crecimiento y algunos antibióticos de uso crítico para medicina humana”, explicó Sergio Sánchez Bruni.

Los resultados del estudio no abarcan a toda la ganadería argentina

Asimismo, mencionó que el estudio analizó la presencia de residuos antimicrobianos en los suelos de establecimientos de producción intensiva: “La monensina sí es cierto, se encontró en el 100% de los feedlots muestreados, pero también quiero aclarar que es una muestra muy chica, son 27 feedlots y no es el universo total de la ganadería argentina”.

Uno de los puntos centrales de la explicación de Bruni fue diferenciar la presencia de residuos en el ambiente de los controles sobre la carne destinada al consumo y la exportación. “Se encontraron residuos en el suelo y no tiene absolutamente nada que ver con los residuos que generalmente exigen para exportación, que son los residuos en carne. Ese es otro tipo de matriz”, sostuvo.

Y agregó: “Este estudio no tenía absolutamente nada que ver con eso, con medir residuos en carne. Es decir, la inocuidad de la carne no se afecta de ninguna manera porque haya residuos en el suelo”.

Las formas en que se pueden transmitir las enfermedades

El investigador explicó que el objetivo también estuvo relacionado con la resistencia antimicrobiana y el posible intercambio de bacterias entre animales, seres humanos y el ambiente. “Significa que las bacterias pueden ser transmitidas de animales al hombre, motorizada por el medioambiente, y de ahí la relevancia de esto, porque el medioambiente es la que los motoriza. Y hay otras bacterias que las transmite el hombre a los animales”, indicó.

Sin embargo, consideró que los resultados pueden servir para mejorar las prácticas: “Estos resultados pueden ser una mejora de oportunidades para implementar el uso de antibióticos de forma más prudente”.