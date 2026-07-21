Adrián Ravier defendió el plan económico de Javier Milei: destacó la inflación de junio y rechazó una devaluación

En su habitual conferencia de prensa, Adrián Ravier calificó como un logro el dato de inflación de junio y afirmó que el Gobierno consiguió romper la inercia de aumentos mensuales cercana al 2%.

Según el vocero, el índice del 1,9% refleja la efectividad del programa económico implementado por la administración de Javier Milei y consolida el proceso de estabilización iniciado por el Ejecutivo.

Reconocimiento al resultado inflacionario de junio

"Romper la inercia del 2% era un desafío y con este resultado lo hemos conseguido", sostuvo, al tiempo que definió al plan económico como "muy exitoso".

El funcionario también rechazó las críticas sobre un supuesto atraso del tipo de cambio y afirmó que los resultados del sector exportador contradicen esa interpretación.

Para Ravier, el crecimiento de las exportaciones demuestra que la competitividad de la economía argentina no depende de una devaluación, sino de la reducción de impuestos, la eliminación de regulaciones y la baja del denominado "costo argentino".

La corrección del mercado cambiario no está en los planes del Gobierno

Durante su exposición, el vocero insistió en que el Gobierno no considera una corrección cambiaria como herramienta para mejorar la competitividad: "La estabilidad es la mejor política para exportar".

En ese sentido, aseguró que una economía con reglas claras y estabilidad macroeconómica brinda mejores condiciones para que las empresas inviertan, planifiquen y aumenten sus exportaciones de manera sostenible.

Tras la conferencia de prensa, está prevista una nueva reunión de la Mesa Política del oficialismo, donde se analizará la agenda legislativa y los proyectos que el Gobierno buscará impulsar en el Congreso durante las próximas semanas.