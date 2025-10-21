Agro argentino: “Más del 40% de la producción nacional se almacena en silobolsa”

El especialista en poscosecha del INTA Balcarce, Ricardo Bartosik, pasó por Canal E y destacó el papel de la innovación argentina en la conservación de granos y el éxito del Segundo Congreso Internacional de Silobolsa, realizado en Balcarce.

El Segundo Congreso Internacional de Silobolsa, organizado por INTA, la Facultad de Ciencias Agrarias y la Fundación ArgenINTA, reunió a más de 270 participantes, incluyendo 50 representantes de países extranjeros. “Tuvimos 24 empresas que estuvieron apoyando el congreso y todos y cada uno de ellos reconocieron durante el evento la importancia y la atracción del INTA, no sólo con esta tecnología en particular, sino en general para el agro argentino”, subrayó Ricardo Bartosik.

La importancia de las silobolsas para el agro

Asimismo, explicó que la tecnología de silobolsa es una herramienta clave para el sistema productivo nacional: “Más del 40% de la producción nacional se almacena en silobolsa. Recordemos que producimos aproximadamente 130 millones de toneladas de granos, pero nuestra capacidad de almacenamiento fija es de aproximadamente 75 a 80 millones de toneladas”.

“Tenemos un déficit crónico de capacidad de almacenamiento de unas 50 a 60 millones de toneladas y eso es más o menos lo que almacenamos todos los años en silobolsa”, afirmó Bartosik.

Cuáles son los inicios

Luego, manifestó que la historia de esta innovación se remonta a mediados de los años 90: “Surge básicamente como una innovación de los productores que no tenían capacidad de almacenamiento a campo. Después las empresas argentinas empiezan a hacer desarrollos específicos de máquinas para embolsar y poco tiempo después, en el 97-98, empiezan a fabricarse las bolsas en Argentina”.

El entrevistado comentó que en el 2002, el INTA firmó un convenio con las empresas fabricantes que “duró casi 20 años, donde se hicieron innumerables cursos, charlas, jornadas, talleres y capacitaciones a lo largo y ancho del país”. También destacó que, “pasamos de unas pocas toneladas a 50 a 60 millones de toneladas, así que es un recorrido conjunto entre las empresas, los productores y el INTA en el desarrollo de esta tecnología que hoy la mostramos al mundo”.

Uno de los temas centrales del congreso fue el monitoreo de las condiciones de almacenamiento. “Cuando uno almacena granos, lo que tenemos que entender es que no es como almacenar piedras o bolitas de vidrio. Es algo que está vivo, que interacciona con el ambiente que lo rodea, que puede ser atacado por hongos, por insectos, el mismo embrión de la semilla tiene actividad fisiológica”, explicó.