Alberto Ruskolekier afirmó que Donald Trump “incluyó al presidente colombiano Gustavo Petro” en la lista Clinton

El analista internacional, Alberto Ruskolekier, en comunicación con Canal E, explicó los nuevos movimientos geopolíticos de Estados Unidos en América del Sur, tras el acercamiento entre Donald Trump y Javier Milei, y las recientes sanciones impuestas por Washington a figuras del gobierno colombiano de Gustavo Petro.

“El presidente norteamericano Donald Trump primero felicitó a Javier Milei por el triunfo aplastante, así lo dijo él, que tuvo en las elecciones del día de ayer. Y además dijo que Estados Unidos de Norteamérica va a tener mucha más presencia en Sudamérica”, aseguró Alberto Ruskolekier.

Donald Trump y la utilización de la lista Clinton

Asimismo, indicó que este giro se complementa con una estrategia militar y financiera. “El viernes, hace 48 horas, utilizando una lista que se denomina lista Clinton, que fue en realidad elaborada en la presidencia del ex presidente Bill Clinton, en el año 1995, ese presidente crea una lista para designar a narcotraficantes que deben ser incluidos en una lista determinada”, explicó.

Según detalló Ruskolekier, “hace 48 horas incluyó al presidente colombiano Gustavo Petro, a su esposa, a su hijo y al ministro del Interior integrante de esta lista de narcotraficantes. Esto implica que le congeló los bienes, le congeló los activos y esto habla también de una presencia muy importante en toda Sudamérica”.

Avance militar de Estados Unidos en Sudamérica

Además, advirtió que Estados Unidos acompaña esta ofensiva diplomática con un despliegue militar inusual en la región: “Atracó en el día de hoy un destructor muy importante, el Trinidad-Tobago, que es adyacente a Venezuela y está navegando hacia estas aguas. Está navegando el portaaviones más grande del mundo norteamericano, que es el Gerald Ford”.

“Cuando vos decís una presencia de este portaaviones en esas aguas, bueno, tiene un objetivo evidentemente de imponer una presencia enorme, recordando que este portaaviones tiene una eslora de 300 metros y carga 90 aviones de combate”, precisó el analista internacional.

Por otro lado, explicó que la decisión de Trump de incluir a Petro en la lista OFAC tiene motivaciones tanto políticas como de seguridad. “Colombia, desde que asumió Gustavo Petro, incrementó los cultivos de droga, los exporta directamente a México con los carteles determinados y esto inunda el mercado norteamericano de droga”, dijo.