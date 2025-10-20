Alberto Ruskolekier: “Irán también quiere conspirar para que este acuerdo del presidente Trump se caiga”

El analista internacional, Alberto Ruskolekier, en diálogo con Canal E, evaluó las consecuencias del reciente acuerdo entre Israel y Hamás, el papel de Donald Trump en el proceso y la influencia de Irán en la región.

“Si bien es cierto que el plan del presidente Trump, que fue por supuesto aprobado oficialmente por Hamás y también por prácticamente la totalidad de los países islámicos, excepto Irán, por supuesto estuvieron de acuerdo con ese plan de 21 puntos originales que quedaron en 20 puntos”, señaló Alberto Ruskolekier.

Nuevo incidente provocado por Hamás

Asimismo, explicó que, “el alto fuego en teoría comenzó el 10 de octubre, o sea, hace prácticamente dos semanas aproximadamente, todavía no es eso, pero bueno, hubo un incidente este fin de semana en el cual murieron dos soldados israelíes, porque desde un túnel emergieron terroristas de Hamás y dispararon un RPG. Esto provocó también una contestación por parte de la Fuerza de Defensa de Israel”.

Según Ruskolekier, “una parte de la Santidad de Israel quería seguir adelante con el operativo militar, el presidente norteamericano Trump dijo que se abstengan de, más allá de repeler puntualmente esta acción, pero que no se vuelva a la situación previa al acuerdo para que el acuerdo pueda seguir su curso”.

Y agregó que, “el presidente Trump dijo, y lo cito textualmente en el día de hoy, que en realidad eso no fue un ataque de Hamás, sino fueron algunos elementos que están disconformes con la actitud del desarme”.

¿Peligra el alto al fuego?

Para el analista internacional, lo fundamental es mantener viva la posibilidad de diálogo: “Israel debe abstenerse, porque esta mínima alto el fuego, esta mínima posibilidad de caminar a un episodio nuevo para que pueda eventualmente cambiar un poco ciertos aspectos de Medio Oriente son el aspecto más importante a mantener”.

A su vez, advirtió que, “Irán también fogoneando este ataque de Hamás, también quiere conspirar para que este acuerdo del presidente Trump se caiga”.